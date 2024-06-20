انقطاع المياه عن عزب شنرا وبني منين بمركز الفشن اليوم الخميس

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، إنقطاع المياه عن عزب شنرا وبني منين بمركز الفشن يوم الخميس الموافق 2024/6/20 من الساعة 9 صباحا و حتي الساعة 2 ظهرا، وذلك لوجود أعمال إصلاح عطل بخط 12 بوصة بلاستيك خارج محطة مياه بني منين بمركز الفشن وتوقفها.

وتهيب الشركة المواطن تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل ورقم واتس آب.

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