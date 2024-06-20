حملة ليلية لإزالة التعديات على مياه الري بالفيوم

شنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، عدة حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على المجاري المائية، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطهير الجاري تنفيذها بالترع.

يأتي هذا تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الري بالفيوم، وبرئاسة المهندس محمود مصطفى السيلي مدير عام إدارة ري غرب الفيوم.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال التطهير الجارية تأتي فى إطار خطة المديرية لإزالة كافة التعديات على الترع والأباحر بكافة مراكز المحافظة لضمان سهولة وصول مياه الري إلى النهايات.

خلال ذلك قامت إدارة ري غرب الفيوم وبالتعاون مع هندسة ري النزلة برئاسة المهندس أبوبكر منشاوي رئيس الهندسة، بتنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن وشرطة الموارد المائية والري بالفيوم، لإزالة حالات سرقة مياه الري على جانبي الترع والأباحر بنطاق هندسة ري النزلة.

وأكد مدير إدارة ري غرب الفيوم أن الحملات أسفرت عن إزالة عدد من التعديات على المجاري المائية، عبارة عن مواسير مخالفة وشفاطات بلاستيكية وحديدية،بالإضافة إلى ضبط ماكينات رفع مياه مخالفة على جانبي الترع تستخدم لسرقة مياه الري ونقلها إلى أراضي خارج مقرر مياه الري، وذلك بالتنسيق مع شرطة الموارد المائية والري بالفيوم.

وفي نفس السياق قام مدير الإدارة، بالمرور على بحر الجرجبة والعوينات وبحر البلد والغرق الرئيسي واللحف، لمتابعة حالة ماكينات رفع المياه، ومراجعة مناسيب مياه الري بالترع والمجاري المائية بزمام هندسة ري الغرق وهندسة ري إطسا، بالإضافة إلى متابعة الهدارات والفتحات، وقياس مناسيب المياه ليلا ومنع أي تعديات أو مخالفات ومتابعة حالة المصارف والمحطات خلال أيام عيد الاضحى المبارك.

إستمرار أعمال التطهير ونزع الحشائش بالترع في الفيوم

وأكد المهندس مصطفى السيلي مدير عام ري غرب الفيوم إستمرار أعمال تطهير الترع ونزع الحشائش خلال الفترة المقبلة للعمل على رفع كافة المعوقات التى تعيق وصول المياه إلى نهايات الترع والأباحر، مع متابعة الحملات الليلية لمنع التعديات على مياه الري بكافة أنحاء المحافظة.

وفي سياق متصل تفقد مدير إدارة ري غرب الفيوم، حالة المياه على عددا من الترع والمجارى المائية، تم خلالها متابعة شكاوى المنتفعين وقياس مناسيب مياه الري ومتابعة حالة المياه وأعمال التطهير ونزع الحشائش، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، ومتابعة أعمال التطهير الجارية، بالإضافة إلى إزالة الشفاطات والمواسير المخالفة على جانبي الترع، موضحا أنه تجري المتابعة اليومية لكافة المجاري المائية للتأكد من وصول المياه إلى نهايات الترع، موجها مقاولي التطهير برفع كافة المخلفات التي تظهر في المجاري المائية عقب انتهاء أعمال التطهير الجارية.