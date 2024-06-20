احتفالا بالعيد.. أمسية فنية كبرى لنادي المنيا وقصر الثقافة

في اليوم الرابع لإحتفالات عيد الأضحى المبارك ، نظم نادي المنيا الرياضي بالتعاون مع قصر الثقافة، مساء الأربعاء، حفلا فنيا كبيرا ، تضمن العديد من الفقرات الترفيهية ، لأعضاء الجمعية العمومية ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتضمن الحفل عدة فقرات غنائية لكورال الأطفال بقيادة المايسترو عصام الشاذلي ، وفقرات شعرية ، وبعض المسابقات بين الأطفال ، والتي انتهت بتوزيع الجوائز عليهم ، ومن جانبها أكدت الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس الإدارة ، والمشرف على الأنشطة الإجتماعية والثقافية بالنادي ، حرص إدارة نادي المنيا الرياضي ، على استضافة كل ما يساهم في إدخال الفرحة والسرور لأعضاء النادي ، وكذلك الأطفال الأيتام في عيدهم السنوي.

وأوضحت سراج ، أن نادي المنيا الرياضي ، مستمر في ممارسة دوره الإجتماعي، وتشجيع كل من يسعى لإثراء هذا الدور الهام، مقدمة التهنئة لجميع أعضاء النادي بمناسبة عيد الأضحى المبارك .