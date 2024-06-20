الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

احتفالا بالعيد.. أمسية فنية كبرى لنادي المنيا وقصر الثقافة

الإحتفالية
الإحتفالية

في اليوم الرابع لإحتفالات عيد الأضحى المبارك ، نظم نادي المنيا الرياضي بالتعاون مع قصر الثقافة، مساء  الأربعاء، حفلا فنيا كبيرا ، تضمن العديد من الفقرات الترفيهية ، لأعضاء الجمعية العمومية ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

وتضمن الحفل عدة فقرات غنائية لكورال الأطفال بقيادة المايسترو عصام الشاذلي ، وفقرات شعرية ، وبعض المسابقات بين الأطفال ، والتي انتهت بتوزيع الجوائز عليهم ، ومن جانبها أكدت الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس الإدارة ، والمشرف على الأنشطة الإجتماعية والثقافية بالنادي ، حرص إدارة نادي المنيا الرياضي ، على استضافة كل ما يساهم في إدخال الفرحة والسرور لأعضاء النادي ، وكذلك الأطفال الأيتام في عيدهم السنوي.

 

وأوضحت سراج ، أن نادي المنيا الرياضي ، مستمر في ممارسة دوره الإجتماعي،  وتشجيع كل من يسعى لإثراء هذا الدور الهام، مقدمة التهنئة لجميع أعضاء النادي بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

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