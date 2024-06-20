المسرح يرفع شعار كامل العدد خلال أيام العيد

شهدت العروض المسرحية، إقبالا جماهيريا كبيرا فى أولى ليالي عرض موسم عيد الأضحى المبارك.

حيث رفعت دور العرض، لافتة "كامل العدد" للعروض المسرحية التى يقدمها البيت الفني للمسرح والمسرح الخاص، والتى انطلقت ثانى ايام عيد الأضحى المبارك، مما يعد تأكيدا على الدور الهام لأبو الفنون كأحد أذرع القوة الناعمة، وحرص الجمهور على متابعته.

يعتبر موسم عيد الأضحى من المواسم المسرحية التى ينتظرها الجمهور فى كل عام ، يشهد عرض عشرة مسرحيات متنوعه مابين الكوميدى والتراجيدى ، وهو مايمثل انتعاشه مسرحية سواء للمسرح الخاص او مسارح الدولة المختلفة.

وشهدت مسرحية " مش روميو وجوليت " والتى تعرض على خشبة المسرح القومي، شعار كامل العدد، حيث أكد الفنان ايمن الشيوي، أن المسرح شهد إقبالاً كثيفا من الجماهير العاشقه للمسرح، لأفتا أن العرض يقدّم المسرحية برؤية جديدة في قالب موسيقي استعراضي، مؤكدا أن المسرح القومي منوط به تقديم الأعمال العظيمة، العالمية أو العربية أو المصرية، وهذا ما نقوم به دائماً، خصوصاً أنّ أعمال شكسبير تقدّمها المسارح في مختلف أنحاء العالم.

وتدور أحداث المسرحية المأخوذ عن رائعة الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، في إطار تراجيدي عبر صراع بين عائلتين من أرقى عائلات مدينة فيرونا الإيطالية، هما عائلة منتيغيو وكابوليت، وخلال صراعهما الدائم يقع «روميو» من العائلة الأولى في حب «جولييت» التي تنتمي للعائلة الثانية، ويتصاعد الصراع.

بطولة النجم علي الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان ميدو عادل، والفنان القدير عزت زين، وطه خليفة ، وكتب المعالجة الشاعر أمين حداد، ومن إخراج عصام السيد.

وأكد الفنان ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي، أن دار العرض شهدت إقبال كبير من الجمهور خلال عيد الأضحى، على مسرح ميامي بعد عرض مسرحية " العيال فهمت " كتابة طارق علي - أحمد الملواني وأشعار طارق علي، وإخراج شادي سرور، وبطولة رامي الطومباري ورنا سماحة وعبد المنعم رياض، وإيهاب شهاب ومحمود الهنيدي ورانيا النجار، والمسرحية معالجة غنائية كوميدية للفيلم الامريكي "صوت الموسيقى"، والمسرحية في تناولها الجديد تتناول الفجوة بين الأجيال.

وقال عن المسرحية، منذ توليتي إدارة فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح شعرت بمسئولية كبيرة بالرغم من أن الكوميديا هى الأقرب لي ولكن بسبب عراقة الفرقة التي قدمت منذ بدايتها العديد من النجوم العظماء وكذلك الأعمال العظيمة مثل الراحل فؤاد المهندس، وعبد المنعم مدبولي وسعيد صالح، ومحمد عوض، وكذلك العروض المهمة مثل البجامة الحمرا، والدبور، ونمرة اتنين يكسب، لذا فكرت في تقديم عمل كوميدي راقي لإعادة الهوية الكوميدية لفرقة المسرح الكوميدي وكان ذلك من أهم أهدافي.

وأكد الفنان عادل الكومي، مدير فرقة المسرح القومي للأطفال، أن العرض المسرحي الكوميدي الاستعراضي "الحلم حلاوة"، رفع شعار كامل العدد منذ بدأ العرض ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بمسرح متروبول "عبدالمنعم مدبولي" بالعتبة.

"الحلم حلاوة" إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة الفنان عادل الكومي، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

والعمل من بطولة أعضاء فرقة المسرح القومي للطفل، أشعار طارق علي، موسيقى والحان هاني عبدالناصر، توزيع موسيقى أحمد حامد، استعراضات مصطفى حجاج، ديكور وملابس وعرائس فخري العزازي، اضاءة أبو بكر الشريف، ماكيير إسلام عفيفي، مخرج منفذ محمد فاروق، والعرض من تأليف ياسر أبو العنين، فكرة وإخراج مي مهاب.

كما رفع مسرح الغد، شعار كامل العدد، خلال عرض مسرحية «النقطة العميا»، بطولة الفنان نور محمود، وهي أول تجربة مسرحية له، ويشاركه أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين.

وتدور أحداث المسرحية حول عطل يصيب سيارة آدم الذى يجسد دوره الفنان نور محمود، أثناء عاصفة شديدة، ما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة فى القانون يلعبون لعبة غريبة تدعى «المحكمة» محاكمة أخلاقية للنفس البشرية، تجعل الإنسان يحاكم نفسه حين يواجه ضميره بالحقيقة والصدق، والغرض من اللعبة هو ممارسة مهنهم القديمة، بعيداً من روتين العدالة التقليدية، متحررين من كل القيود، بعد أن اكتشفوا أن هناك جرائم لا تستطيع تلك العدالة التقليدية إثباتها على مرتكبيها، وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطاً فى قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة، وتبلغ قيمة التذكرة للجمهور 42 جنيها.

ورفع مسرح البالون بالعجوزة، شعار كامل العدد، بعد عرض مسرحية "عامل قلق" خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للفنان سامح حسين، والمسرحية فكرة وإخراج إسلام إمام، وإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية "الفرقة القومية للموسيقي الشعبية"، والعمل من تأليف محمد زناتي وأحمد الملواني وديكور حازم شبل وأزياء أميرة صابر وموسيقي يحيي نديم واستعراضات هاني حسن وإضاءة عز حلمي ومدير عام الفرقة الفنانة لبني الشيخ.

جدير بالذكر أن الفنان سامح حسين قدم من قبل عدة عروض مسرحية مع المخرج إسلام أمام ويشكلا سويا دويتو مسرحي ناجح، ومن المسرحيات التي قدماها سويا مسرحية "حلم جميل" ومسرحية "المتفائل" وحققت هاتان المسرحيتان نجاحًا جماهيريًا

ورفع مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد على، شعار كامل العدد بعد تقديم عرض جديد من إنتاج المسرح بعنوان "ذات والرداء الأحمر" تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، إخراج نادية الشويخ.

وهو عرض ضخم يضم العديد من النجوم على رأسهم الفنانة القديرة إسعاد يونس، والفنانة القديرة هالة فاخر، والنجمة الشابة مايان السيد، والنجوم سامي مغاوري، عمرو رمزي، أشرف طلبة، عصام الشويخ، تامر فرج، وألحان الموسيقار الكبير هاني شنوده.

والعرض يتناول العلاقة بين جيل الكبار وعلى رأسهم الجدة والأم، وجيل الشباب وتمثله البطلة "ذات" والتي تبلغ من العمر 14 عاما، ويدمج العرض بين التراث والحداثة بشكل درامي ممتع، كما يقدم صورة بصرية مبهرة للأطفال تتناسب مع إيقاع العصر السريع الذي يعيشون فيه ويتعاملون بمفرداته، حيث يتناول العديد من المفردات الحديثة التي يتعامل معها الأطفال بشكل كبير في عالم التكنولوجيا، ووجهة نظر الآباء حولها، كما إنه يستطيع أن يقدم حلا لمشكلة صراع الأجيال.

وشهدت مسرحية «فارس يكشف المستور»، خلال عيد الأضحي، إقبال قوي من الجمهور، لمشاهدة المسرحية، والتي تعرض على مسرح مدينة سنبل، المسرحية كوميدية غنائية بطولة الفنان محمد صبحي والفنانة ميرنا وليد، وفاء صادق وكمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبوهيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبدالمعطي، وليد هاني والطفلان عبدالرحمن محمود ومريم شريف، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبدالله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.

وقالت النجمة ميرنا وليد، انها سعيدة لمشاركة الفنان القدير محمد صبحي لأول مرة على خشبة المسرح، مؤكدة أنها كانت تتشوق لمشاركة فنان قدير مثل الأستاذ "صبحي" في عمل يجمع بيننا.

ورفع «المسرح العائم الصغير»، بالمنيل، شعار كامل العدد بعد تقديم العرض المسرحى «السمسمية»، خلال عيد الأضحي، ضمن مبادرة «وُلد هنا» إنتاج فرقة المواجهة والتجوال بالبيت الفنى للمسرح، قطاع الإنتاج الثقافى، وزارة الثقافة، حيث بدأ العرض ثانى أيام العيد ويوميا ماعدا الثلاثاء، على المسرح العائم بالمنيل بجوار كوبرى الجامعة، التاسعة مساء، تأليف وإخراج سعيد سليمان وسعر التذاكرة 37-57 جنيها، ومدة العرض ساعة فقط.

واكدت الفنانة نهال عنبر، أن هناك إقبالاً قويا لمشاهدة مسرحيتها الجديدة “عفارت عليك”، والتي بدأ عرضها ثاني أيام عيد الأضحى، على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، إخراج نور عفيفي، على مسرح عبد المنعم جابر، في كامب شيزار بالإسكندرية.

مسرحية “عفارت عليك” مأخوذة عن رائعتي وليم شكسبير “حلم ليلة صيف” و"العاصفة"، وهي من بطولة نهال عنبر، منير مكرم، كريم الحسينى، مراد فكري، أحمد بسيم، نيڤين رفعت، سمير بدير، شريهان قطب، هبة غندور، حسيني زهران، شيماء النمس، آمل أشرف، عمرو أمين، بوسي الأمير، مساعد إخراج الحسيني زهران، مخرج منفذ ياسر يني، وهو من إنتاج كلاكيت للإنتاج الفني حسن عبدالحميد، إشراف إدارى د.أحمد منير، رؤية فنية وإخراج نور عفيفي.

كما رفع النجم أحمد حلمى، شعار كامل العدد فى عرض مسرحيته «ميمو» لأول مرة بالقاهرة، بعد عرضها فى الكثير من المدن السعودية، منها «الدمام، جدة، الرياض، أبها، الطائف»، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى، وحققت نجاحا ساحقا، ولذلك قرر «حلمى» عرضها فى القاهرة.

ويشارك فى بطولة مسرحية «ميمو» هنا الزاهد وأحمد رزق وحمدى المرغنى ومحمد رضوان ورحمة أحمد ونور إيهاب، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

تدور أحداث المسرحية حول شخصية مسعود الفاشل المهمش من أسرته والمجتمع، الذى يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا لسهولة الوسيلة حتى يثبت ذاته وينجح من خلاله، ولكن تنقلبـ الأحداث وتختلف عن توقعاته ومخطته.

وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر المسرحية، والتى تتراوح بين الـ500 إلى 1500 جنيه، حيث تبدأ الفئة الأولى من 1500 جنيه، والفئة الثانية بـ1250 جنيها، أما الفئة الثالثة بـ900 جنيه، بينما الفئة الرابعة سعرها 750 جنيهًا، والفئة الخامسة بـ500 جنيه.