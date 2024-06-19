يورو 2024.. التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة سويسرا وأسكتلندا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة أسكتلندا مع سويسرا والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لحساب المجموعة الأولى ببطولة يورو 2024 والتي تضم أيضًا ألمانيا والمجر.



وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1؛ حيث تقدم مكتومناي بالهدف الأول في الدقيقة 13 لصالح أسكتلندا.

وأدرك منتخب سويسرا هدف التعادل عن طريق شاكيري في الدقيقة 26 من عمر المباراة؛ حيث جاء شوطها الأول متكافئًا بعض الشىء من حيث الهجمات على كلا المرميين.



نتائج مباراتي أسكتلندا وسويسرا في الجولة الأولي

تغلب منتخب سويسرا بمستهل مشواره فى بطولة أمم أوروبا 2024 على نظيره المجرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما سقط منتخب أسكتلندا أمام ألمانيا المستضيف للبطولة بنتيجة 5 - 1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أليانز أرينا"، فى افتتاح منافسات كأس أمم أوروبا يورو 2024.