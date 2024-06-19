تقديم خدمات علاجية ل٤٢٦٧ شخصا خلال عيد الاضحى بالغربية

اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، ان مديرية الصحة بالغربية قامت بتكثيف الخدمات الطبية والتوعوية ضمن خطة التأمين الطبي بالحدائق والميادين العامة وأماكن تجمعات المواطنين،بمراكز ومدن المحافظة حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المبادرات الرئاسية و التوعية الصحية ٤٢٦٧ مواطن على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ أول أيام عيد الأضحي المبارك .

واكد رحمي انه تم تفعيل مبادرات 100 مليون صحة، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة من خلال تقديم خدمات الكشف والتوعية للسيدات من أورام الثدي والصحة الإنجابية، وتفعيل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام، ومنها (أورام الرئة، القولون، والبروستاتا )ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة( الضغط -والسكر- والإعتلال الكلوي)، ومبادرة المقبلين علي الزواج ونشر عيادات تنظيم الأسرة والتوعية لتحسين الصحة الإنجابية وإدارات التثقيف الصحي .

ومن جانبه اكد الدكتور اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، متابعة الدكتور محمد عينر وكيل المديرية المستمره لاستمرار فرق المرور والمتابعة على كافة المستشفيات الحكومية للتأكد من تقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمواطنين، كما يتم متابعة تواجد سيارات بنك الدم للتسهيل علي المواطنين راغبي التبرع بالدم و تواجد العيادات العلاجية المتنقلة لتقديم خدمات الكشف وصرف الأدوية وإمكانية الإحالة، وذلك في مختلف التخصصات الطبية

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل العلاجية بالمديرية انه بلغ اجمالي المنتفعين بمبادرات الكشف المبكر عن الامراض المزمنة و دعم صحة المرأة

خلال فترة الأعياد ٤٢٦٧ مواطن كما تم توقيع الكشف على اكثر من ٢٨٠ حالة من خلال العيادات المتنقلة اثناء التأمين الطبي بالعيد وقد تم تقديم خدمة التثقيف الصحي لجميع المترددين لتوعيتهم عن العادات الصحية السليمة للوقاية من الامراض.