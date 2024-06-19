مهم لمرضى ارتجاع المريء والحموضة.. اعرف أفضل وقت لتناول العشاء منعًا للألم والمخاطر

ارتجاع المريء حالة مزمنة تحدث عندما يتدفق حمض المعدة بشكل متكرر إلى المريء. هذه الحالة تحدث نتيجة ارتخاء العضلة العاصرة للمريء، وهي العضلة التي تمنع الحمض من العودة إلى المريء في الظروف الطبيعية.

تأثير العادات الغذائية على ارتجاع المريء

ووفقًا لما ذكره موقع “تايمز ناو”، من وقت لآخر، يمكن أن يحدث ارتجاع الحمض بعد تناول أطعمة معينة، ولكن إذا كانت هذه الحالة متكررة وتعاني من الحموضة والتجشؤ بعد كل وجبة، فمن المهم إحداث تغييرات في عاداتك الغذائية وأسلوب حياتك، وفيما يلي إليك بعض النصائح التي أوصى الأطباء باتباعها.

1- توقيت تناول العشاء

تشير الدراسات إلى أن تناول الطعام ثم الذهاب للنوم مباشرة يعد سببًا شائعًا لعسر الهضم، إذ لا يُعطى المعدة الوقت الكافي لهضم الطعام بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الارتجاع. لذلك، ينصح الأطباء بتناول وجبة العشاء قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات على الأقل للسماح للمعدة ببدء عملية الهضم، مما يقلل من خطر الارتجاع الليلي.

2- تحسين عادات تناول الطعام

من الضروري مضغ الطعام جيدًا وتناوله ببطء لتقليل كمية الهواء المبتلع وتعزيز عملية الهضم بشكل أفضل. كما يُوصي خبراء التغذية بتناول وجبات العشاء الخفيفة التي تشمل الأطعمة سهلة الهضم، مثل البروتينات الخالية من الدهون والخضراوات، لتحسين أعراض الارتجاع بشكل ملحوظ.

نصائح إضافية لتحسين الهضم

إليك بعض النصائح الإضافية التي يمكن أن تساعد في تنظيم الجهاز الهضمي وتقليل أعراض الارتجاع:

شرب الماء والسوائل بين الوجبات

يساعد ذلك في تنظيم الجهاز الهضمي.



مضغ العلكة بعد الوجبات

يساعد مضغ العلكة في تحفيز إنتاج اللعاب، الذي يعمل على تحييد حمض المعدة ويعزز البلع، وبالتالي إزالة الحمض من المريء.

علامات وأعراض ارتجاع المريء

تشمل أعراض الارتجاع الحمضي ومرض الارتجاع المعدي المريئي ما يلي:

- ارتداد الأحماض أو الطعام أو السوائل من المعدة إلى الحلق بعد تناول الطعام.



- الشعور بحرق في المريء نتيجة تأثير الحمض على أنسجة المريء.



- آلام في الصدر.



- شعور بعدم الراحة نتيجة تدفق الأحماض، مما قد يؤدي إلى الغثيان والقيء.



- التهاب الحلق والشعور بوجود كتلة في الحلق أو صعوبة في البلع.



- ظهور أعراض تشبه الربو، مثل السعال المزمن أو الصفير أو ضيق التنفس.

عوامل تجعل أعراض ارتجاع المريء أسوأ

بحسب الخبراء، يمكن أن تكون أعراض ارتجاع المريء أسوأ في الحالات التالية:

في الليل أو أثناء الاستلقاء

يحدث ذلك بسبب تأثير الجاذبية على الحمض عند الاستلقاء.



بعد تناول وجبة كبيرة أو دسمة

تزداد كمية الحمض المنتجة، مما يزيد من فرصة حدوث الارتجاع.



بعد الانحناء

يمكن للانحناء أن يزيد من الضغط على المعدة، مما يعزز من تدفق الحمض إلى المريء.



بعد التدخين

يؤثر التدخين على العضلة العاصرة للمريء ويزيد من فرص ارتخائها، مما يسمح بعودة الحمض إلى المريء.

بشكل عام، لتجنب مشاكل ارتجاع المريء وتحسين جودة حياتك، يجب اتباع نمط حياة صحي يشمل تناول الطعام في أوقات مناسبة، ومضغ الطعام ببطء، وتناول وجبات خفيفة وسهلة الهضم، وشرب الماء بين الوجبات. كذلك، يجب تجنب العوامل التي تزيد من سوء الأعراض مثل تناول وجبات كبيرة قبل النوم أو الانحناء مباشرة بعد الأكل. من خلال هذه التغييرات، يمكن تقليل أعراض الارتجاع وتحسين صحتك العامة.