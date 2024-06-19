يورو 2024.. نوير يحقق رقمًا تاريخيًا ويعادل إنجاز بوفون

تمكن الحارس العملاق مانويل نوير، قائد منتخب ألمانيا، من تحقيق رقمًا قياسيًا تاريخيًا، خلال مواجهة المجر اليوم، في الجولة الثانية من دور المجموعات “يورو 2024“.

وبحسب شبكة “أوبتا”، يستعد نوير للمشاركة في المباراة رقم 17 له في منافسات اليورو، ليصبح أكثر حراس المرمى مشاركة في المباريات طوال تاريخ البطولة، مناصفة مع الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون.

ويتواجد في المركز الثاني الهولندي إدوين فان دير سار والبرتغالي روي باتريسيو ب16 مباراة، مقابل 15 مباراة للفرنسي هوجو لوريس.



وجاءت مشاركات مانويل نوير السابقة بواقع 5 مباريات في يورو 2012، و6 مباريات في يورو 2016 و4 مباريات في يورو 2020 ومباراة واحدة في اللقاء الافتتاحي لليورو الجاري.



واستقبلت شباك مانويل نوير، في المباريات الـ 16 السابقة، 17 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 5 لقاءات.

وكان منتخب المانيا قد حقق الفوز علي المجر ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه منتخب سويسرا برصيد 3 نقاط، وذلك قبل مباراته مع منتخب اسكتلندا، اليوم.

موعد مباراة ألمانيا المقبلة في يورو 2024:

ويواجه منتخب ألمانيا، نظيره سويسرا، في ختام دور المجموعات من أمم أوروبا 2024، يوم الأحد المقبل الموافق 23 يونيو 2024.

وستقام مباراة ألمانيا أمام سويسرا، على ملعب “دوتش بانك بارك”، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

