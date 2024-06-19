أرقام خيالية.. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 29 يونيو الجاري، بمنطقة مراسي في الساحل الشمالي، مع الموسيقي آدم بورت، ومن المقرر أن يشهد حضور جماهيري كبير.

ويقدم الهضبة، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب :-

الفئة الأولى 5500 جنيه

الفئة الثانية: 4000 جنيه

ويبدأ سعر الصالات من 100 ألف جنيه لـ 200 ألف جنيه حسب عدد الأفراد.

آخر أعمال الهضبة عمرو دياب

وكان طرح عمرو دياب مؤخرًا، أحدث أغانية بعنوان "تتحبي"، كلمات تامر حسين، الحان وتوزيع: محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس.



وتقول كلمات أغنية تتحبي :-

الدلع يِتشال له ناسه، والهّنا بقىّ ليكى حصري، والجمال إنتي أساسه، حاصري قلبي وعيني حاصري، مش ها أبالغ في المزايا، مش هعد وأقول يا عيني، شوفي نفسك في المرايا، شوفي وإنتي هتُعذُريني، تتحبي.. تتعشقي، أه حرام تتعبي أو تشقي.



عمرو دياب في العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3

وكان أعرب الهضبة عمرو دياب، عن سعادته بالجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، مشيرا إلى أن تقديم أعمال سينمائية مصرية وعربية ضخمة انتاجيا سيضفي عليها الصبغة العالمية.

وقال عمرو دياب، في تصريحات على هامش حضوره العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 في الرياض: " سعيد جدا بتقديم أعمال سينمائية بهذا المستوى الكبير والانتاج الضخم ، ومن معرفتي بالمستشار تركي ال الشيخ اعلم جيدا أن أي عمل يخوضه لابد أن يحمل الصبغة العالمية.

وتابع الهضبة : "سعيد أيضا بالتعاون الذي تم بين الشركة المتحدة والمنتجين المصريين مثل تامر مرسي مع هيئة الترفيه من خلال هذا الفيلم خاصة وأن التعاون بين هذه الكيانات الكبرى سينتج أعمالا ضخمة وناجحة وسيضيف للفن.