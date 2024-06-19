مركز شباب أبو الغيط بالقليوبية يقدم عروض فنية وتنورة والعاب ترفيهية فى احتفالات عيد الأضحى

تحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب "

انطلقت اليوم فاعليات مبادرة “العيد أحلى بمراكز شباب” في رابع يوم على التوالى للإحتفال بعيد الأضحى المبارك ، وذلك من مركز شباب أبو الغيط التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية لاستقبال الأطفال والشباب و الأهالي ، تحت رعاية و توجيهات الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

شملت الإحتفالية عروض التنورة ،و الماسكات وفقرة الأرجوز والساحر والرجل العملاق والعرائس المتحركة و الغوريلا ،و الباندا العملاقه ، والديچي في جو من الفرح والسعاده والسرور ، وتوزيع الهدايا على الاطفال المشاركين في الاحتفال .

أكد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، استعداد مراكز الشباب بالمحافظة لاستقبال المترردين للاستمتاع بكافة الأنشطة المتاحة بالمراكز والتي تتنوع بين حمامات السباحة وملاهي الاطفال وصالات البلياردو وتنس الطاولة والعديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية ، كما أشار إلى تنظيم احتفالات كبرى بمراكز شباب القلوبية تتضمن عروض فنية و رياضية و مسابقات ثقافية و ترفيهية و توزيع جوائز على المشاركين احتفالا بالعيد .

جدير بالذكر أن الشباب والرياضة بالقليوبية تسعى إلى تقديم فقرات و أنشطة متنوعة تناسب كافة الفئات و الاعمار ، تحقيقا لسياسة و إستراتيجية الوزارة في تقديم الخدمة المجتمعية، و بناء الشخصية المصرية السوية القادرة على قيادة المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة.