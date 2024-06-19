تحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب "
مركز شباب أبو الغيط بالقليوبية يقدم عروض فنية وتنورة والعاب ترفيهية فى احتفالات عيد الأضحى
انطلقت اليوم فاعليات مبادرة “العيد أحلى بمراكز شباب” في رابع يوم على التوالى للإحتفال بعيد الأضحى المبارك ، وذلك من مركز شباب أبو الغيط التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية لاستقبال الأطفال والشباب و الأهالي ، تحت رعاية و توجيهات الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .
شملت الإحتفالية عروض التنورة ،و الماسكات وفقرة الأرجوز والساحر والرجل العملاق والعرائس المتحركة و الغوريلا ،و الباندا العملاقه ، والديچي في جو من الفرح والسعاده والسرور ، وتوزيع الهدايا على الاطفال المشاركين في الاحتفال .
أكد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، استعداد مراكز الشباب بالمحافظة لاستقبال المترردين للاستمتاع بكافة الأنشطة المتاحة بالمراكز والتي تتنوع بين حمامات السباحة وملاهي الاطفال وصالات البلياردو وتنس الطاولة والعديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية ، كما أشار إلى تنظيم احتفالات كبرى بمراكز شباب القلوبية تتضمن عروض فنية و رياضية و مسابقات ثقافية و ترفيهية و توزيع جوائز على المشاركين احتفالا بالعيد .
جدير بالذكر أن الشباب والرياضة بالقليوبية تسعى إلى تقديم فقرات و أنشطة متنوعة تناسب كافة الفئات و الاعمار ، تحقيقا لسياسة و إستراتيجية الوزارة في تقديم الخدمة المجتمعية، و بناء الشخصية المصرية السوية القادرة على قيادة المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة.