صرف لحوم أضاحي التضامن للأسر الأكثر احتياجًا بالقليوبية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، أنه تم صرف نحو مليوني جنيه ما بين مساعدات مالية وتيسير زواج يتيمات، بالإضافة إلى نصف مليون جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية من المطلقات والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة في محافظة القليوبية.

وأشار إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، في بيان له اليوم، إن ما أمكن حصره من لحوم الأضاحي هذا العام بلغ 200 رأس ماشية وما يزيد عن 20 طن لحوم قامت الجمعيات بتوزيعها على مستحقيها.

وأشاد بالجهود المبذولة من مؤسسات المجتمع الأهلي وتكاتفها لوصول الاضاحي لمستحقيها، حيث قامت بعض الجمعيات بتوصليها للمرضي وكبار السن والقرى الأكثر احتياجًا وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بتقديم المساعدات المالية ووضع خطة توزيع لحوم الأضاحي وصكوك الإطعام.