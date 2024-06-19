مليون و٣٠٠ الف متردد على مراكز الشباب خلال ايام عيد الأضحى بالمنيا

استقبلت مراكز شباب والأندية والساحات والملاعب بمحافظة المنيا ، روادها من الأعضاء بجميع المراحل والفئات العمرية ، خلال ايام عيد الأضحى المبارك ، من اليوم الأول حتى اليوم الرابع ، بدء من صلاة العيد .

حيث شهدت اقبالا كبيرا وتم توزيع الهدايا ، والألعاب الصغيرة والترفيهية على الأطفال ، واستمتع الأطفال باللعب والموسيقى، وقد استقبلت مراكز الشباب والساحات ما يقرب من ٦٠٠ الف مصلي فى ٨١ ساحة ومركز شباب معد للصلاة ، كما استقبلت ما يقرب من ٧٠٠ الف متردد خلال ايام العيد الأربعة فى ١٥٤ مركز شباب ، بمبادرة العيد احلى بمراكز الشباب ، وحرص مديرى الإدارات الفرعية على الحضور ومشاركة الجهاز الإدارى ، ومجلس إدارة المراكز لهذه الأجواء الرائعة ، وتوزيع الهدايا والألعاب على رواد المركز .

وقد شهدت حمامات السباحة ، والملاهي ، وحدائق الطفل ، إقبالا كبيرا من المترددين ، وازداد عدد الجمهور خلال الساعات المتأخره من اليوم الأول، واشار مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، ان مراكز الشباب شهدت اقبالا كبيرا من اليوم الأول للصلاة فى ساحات وملاعب مراكز الشباب، كذلك اقبال الأطفال والشباب وكافة افراد الأسرة لقضاء اجازة العيد بمراكز الشباب ، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، بفتح مراكز الشباب امام الجمهور خلال ايام العيد، وهناك متابعة مستمرة وبصورة لحظية للإحتفال للإطمئنان على المترددين وسير العمل بمراكز الشباب، وتقوم وحدة المنسقين الإعلاميين والمركز الإعلامى بالمديرية بالتغطية الحية والمباشرة لكافة الاحتفالات بمراكز الشباب بصورة كبيرة.

وقد اطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» ، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية ، احتفالا بعيد الأضحى المبارك ، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب ، وفقا لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل .

تضمنت فاعليات المبادرة ، تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة ، في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب ، و التى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم ، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب ، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور ، و تتنوع بين العاب رياضية ، وانشطة ترفيهية وملاهي أطفال ، وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة .

وتأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» ، تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب ، على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات ، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز ، وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات الرياضية ، والثقافية والفنية ، والترويحية والخدمية ، والتي تناسب كافة الاعمار ومختلف الفئات .

وتنطلق المبادرة للعام الثالث على التوالي ، بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال فاعليات الإحتفال بعيد الفطر المبارك ، وعيد الأضحى في الأعوام الماضية ، تأكيداً على إستمرار وزارة الشباب والرياضة ، في تطوير اداء المراكز سواء في البنية التحتية ، والتطوير الإنشائي ، و تطوير البرامج و الأنشطة ، بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف السادة وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، ومتابعة تنفيذ مديرى إدارات الفروع ، وإدارة العلاقات العامة والمركز الإعلامي ، وإدارة الهيئات الشبابية.