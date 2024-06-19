تحرير 150 محضر إشغال طريق بغرب شبين الكوم

في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالاستمرار فى شن الحملات المكثفة لتحقيق الإنضباط العام بمختلف المراكز والمدن والتعامل الفورى مع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة على الطرق العامة والتى تعوق الحركة المرورية أمام المواطنين حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى.

شنت اليوم رئاسة حي غرب شبين الكوم حملة إشغالات مكبرة برئاسة الأستاذة هناء عقيلة رئيسة الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بنطاق الحي ، ضمت شوارع عمر افندي وكوبري السمك أسفرت عن ازالة ٢٢٠ اشغال ومصادرة استاندات وترابيزات والعاب نارية وخيم واكشاك وتحرير ١٥٠ محضر إشغال وتم إخلائها من الباعة الجائلين المخالفين لتسهيل الحركة أمام المركبات والمواطنين فى أداء خدماتهم .

هذا وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام ، فضلاً عن المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.