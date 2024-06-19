جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز اليوم

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على نظيره بلدية المحلة، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فيما حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، خلال مباريات اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 59 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما ارتفع رصيد مودرن فيوتشر، إلى 38 نقطة محتلًا المركز السادس.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024 كالتالي:

1 – بيراميدز برصيد 59 نقطة.

2- المصري البورسعيدي – 42

3- الاهلي – 39

4-سموحة – 38

5-زد – 38

6- فيوتشر – 38

7- إنبي – 37

8- الاتحاد السكندري – 36

9- سيراميكا كليوباترا – 34

10- – طلائع الجيش – 33

11- الزمالك – 31

12- الجونة – 31



12- الجونة – 31

13- الإسماعيلي – 28

14- البنك الأهلي – 24

15- بلدية المحلة- 22

16- فاركو – 22

17- المقاولون العرب – 19

18- الداخلية – 15 نقطة.