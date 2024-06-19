ذبح ١١٨٦ اضحية مجانا في مجازر الغربية خلال عيد الاضحى المبارك

اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،ان مجازر المحافظة قامت بذبح ١١٨٦ أضحية مجانا خلال ايام عيد الاضحى المبارك .

واشار المحافظ، أنه تم إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين؛ للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق؛ حفاظًا على البيئة والمظهر العام.

جاء ذلك خلال متابعته جهود مديرية الطب البيطري في متابعة أعمال ذبح أضاحي الجمعيات الخيرية والأهالي بمجازر المحافظة والتأكد من إتمام الذبح بصورة صحية لضمان وصول لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي حيث قام الدكتور عادل عبد العزيز مدير مديرية الطب البيطري بالمرور على عدد من المجازر للاطمئنان على انتظام العمل بها موضحاً استمرار الذبح داخل المجازر بالمجان و مؤكدا على تواجد جميع الأطباء بشكل مكثف داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح.