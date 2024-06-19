تحرير 55 محضرًا في حملة تموينية مكبرة بطور سيناء

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، حملة مكبرة على مدينة طور سيناء استهدفت محلات تداول الأغذية والمشروبات والمطاعم لضبط الخارجين عن القانون.

وتمكنت الحملة من المرور على 31 منشأة مختلفة وجاءت كالتالي:-

31 محضر نظافة - 24 محضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، بإجمالي 55 محضرا.

كما تم إعدام 241 كجم و35 لتر لأغذية ومشروبات بها تغير بالخواص الطبيعية ومنتهية الصلاحية.

كما تم التوصية بغلق منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة وغير مستوفية للاشتراطات الصحية. وتم تحرير محاضر للمخالفين.

السيطرة على حريق بمخيم سياحي بمدينة نويبع..

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة جنوب سيناء، على حريق هائل شب في أحد المخيمات السياحية بمدينة نويبع، دون حدوث خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات النجدة اليوم بلاغًا، يفيد نشوب حريق هائل داخل مخيم سياحي بمنطقة الديونة عند منطقة عرب حمدان بجوار ميناء نويبع، وعلى الفور جرى الدفع بـ 5 سيارات للإطفاء، و3 سيارات إسعاف للموقع الذي شب فيه الحرق، وجرت عدة محاولات للسيطرة على الحريق، والتي كللت بالنجاح، وذلك بعد أن التهمت النيران 4 غرف من المخيم.



وأكدت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر أو إصابات في الأرواح، والتهمت النيران 4 غرف تمامًا، وحدوث بعض الخسائر في الغرفة الخامسة.

وتم السيطرة علي الحريق، وعملية التبريد، وجاري رفع خسائر الحريق المادية.