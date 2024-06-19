صور.. السيطرة على حريق بمخيم سياحي بمدينة نويبع

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة جنوب سيناء، على حريق هائل شب في أحد المخيمات السياحية بمدينة نويبع، دون حدوث خسائر في الأرواح.



وتلقت غرفة عمليات النجدة اليوم بلاغًا، يفيد نشوب حريق هائل داخل مخيم سياحي بمنطقة الديونة عند منطقة عرب حمدان بجوار ميناء نويبع، وعلى الفور جرى الدفع بـ 5 سيارات للإطفاء، و3 سيارات إسعاف للموقع الذي شب فيه الحرق، وجرت عدة محاولات للسيطرة على الحريق، والتي كللت بالنجاح، وذلك بعد أن التهمت النيران 4 غرف من المخيم.



وأكدت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر أو إصابات في الأرواح، والتهمت النيران 4 غرف تمامًا، وحدوث بعض الخسائر في الغرفة الخامسة.



وتم السيطرة علي الحريق، وعملية التبريد، وجاري رفع خسائر الحريق المادية.