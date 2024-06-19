أعلن طبيب صيني مشهور أن شرب القهوة يوميًا، يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة الناجمة عن مجموعة متنوعة من الأمراض، وذلك بعد إجراء دراسة بحثية بالتعاون مع مجموعة من خبراء الصحة العامة، والتي ركزت على تأثير القهوة على صحة الجسم، مستندة إلى بيانات جمعتها من أكثر من 10 آلاف متطوع.

ماذا يحدث للجسم عند شرب القهوة يوميًا؟

ووفقًا لما ذكره موقع osnmedia.ru، شارك المتطوعون في تقديم معلومات شاملة عن نمط حياتهم، بما في ذلك مستوى نشاطهم البدني وكمية القهوة التي يستهلكونها يوميًا. بعد متابعة استمرت 10 سنوات، اكتشف العلماء أن تناول كمية معتدلة من القهوة، أي حوالي 2-3 أكواب يوميًا، يمكن أن يعوض عن الآثار السلبية لنمط الحياة الخامل على الصحة. وأشار الباحثون إلى أن للقهوة خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مما يساهم في مقاومة الأضرار الناتجة عن قلة ممارسة الرياضة.

يؤكد مياسنيكوف أن هذه الدراسة، رغم أهميتها، لا تدعي أن القهوة هي العلاج لجميع الأمراض. ومع ذلك، فإن النتائج تبرز فوائد القهوة الصحية المحتملة. يوضح مياسنيكوف قائلاً: "القهوة مدرجة رسمياً في بعض طرق الوقاية من السرطان باستخدام العلاج الكيميائي، وهي معترف بها كمانع رسمي لسرطان الكبد. أؤكد دائماً أن القهوة ليست ضارة كما يعتقد البعض".

وأشار إلى أن البشر يشربون القهوة منذ فترة طويلة واستخدموها في علاج العديد من الأمراض. وأضاف: "هذا المشروب الرائع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، وداء السكري، وعدم انتظام ضربات القلب، والنقرس، ومرض باركنسون".

تشير الدراسة إلى أن القهوة تحتوي على مركبات مثل البوليفينولات التي تساهم في مكافحة الالتهابات وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. هذه المركبات تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يعد من عوامل الخطر الرئيسية في العديد من الأمراض المزمنة.

كما أوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام يتمتعون بمعدلات أقل من بعض الأمراض المزمنة. يمكن أن تكون هذه الفوائد الصحية نتيجة لتحفيز القهوة للجهاز العصبي المركزي، مما يعزز من نشاط الفرد ويقلل من الشعور بالإجهاد.

ومع ذلك، يحذر مياسنيكوف من الإفراط في تناول القهوة، مؤكداً أن الاعتدال هو المفتاح للاستفادة من فوائدها الصحية. يوصي بشرب 2-3 أكواب يومياً كحد أقصى للحصول على الفوائد دون التعرض للآثار الجانبية المحتملة مثل الأرق أو زيادة معدل ضربات القلب.

تأتي هذه النتائج في سياق اهتمام متزايد بفوائد القهوة الصحية، مع العديد من الدراسات التي تشير إلى دورها في تحسين وظائف الكبد، وتقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتعزيز وظائف الدماغ.

بالإضافة إلى ذلك، يوضح الباحثون أن القهوة يمكن أن تكون جزءاً من نظام غذائي صحي، شريطة أن يتم استهلاكها بشكل معتدل ودون إضافة كميات كبيرة من السكر أو المكونات الأخرى التي قد تؤثر سلباً على الصحة.

باختصار، يظل شرب القهوة موضوعاً للبحث المستمر، مع الحاجة إلى المزيد من الدراسات لتحديد الآليات الدقيقة التي تجعل من القهوة مشروباً مفيداً للصحة. ومع ذلك، فإن الأبحاث الحالية تقدم دعماً قوياً لفكرة أن تناول القهوة بانتظام وبكميات معتدلة يمكن أن يكون جزءاً من نمط حياة صحي يساعد في تقليل مخاطر العديد من الأمراض المزمنة والوفيات المبكرة المرتبطة بها.