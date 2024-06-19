محطة الدلتا الجديدة لمعالجة الصرف الزراعى تدخل موسوعة «جينيس»

بـ4 أرقام قياسية

توجت محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى والتى نفذتها الهيئة الهندسية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى وتحالف عدد من كبرى الشركات الوطنية ( شركة المقاولون العرب- شركة أوراسكوم - شركة حسن علام - شركة متيتو )، بأربعة أرقام قياسية بموسوعة «جينيس» كأكبر منشأة لمعالجة المياه فى العالم بمساحة تتخطى (320) ألف متر مربع، وأكبر محطة لمعالجة المياه فى العالم من حيث السعة والقوة التشغيلية بقدرة (86,8) متر مكعب فى الثانية، وأكبر مساحة لطلاء الإيبوكسى فى المبانى والتى بلغت مساحة التغطية فيها أكثر من (520) ألف متر مربع، وأكبر محطة لمعالجة الحمأة بقدرة جبارة تصل إلى (670,01) كيلو جرام فى الثانية، وذلك بحضور الدكتور / هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى واللواء / أحمد على العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلى وكالة جينيس الدولية وممثلى الشركات المنفذة للمشروع.

وخلال الاحتفالية التى نظمتها موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية لتسليم الجوائز ألقى اللواء أحمد على العزازى، رئيس الهيئة الهندسية، كلمة أشار فيها إلى أن حصول محطة الدلتا الجديدة على هذه الشهادات يأتى تتويجاً للجهود التى بذلتها الهيئة الهندسية والشركات المشاركة فى التصميم والتنفيذ والتشغيل، مؤكداً أن المشروع يعد إنجازاً فى تحقيق القيمة المضافة لمنظومة الرى فى مصر.

وألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كلمة أعرب خلالها عن تقديره لجهود الهيئة الهندسية وكافة المشاركين فى المشروع، كما استعرض الموقف المائى لمصر وما تنفذه الدولة من مشروعات لتعظيم الاستفادة من المياه، مؤكداً أهمية هذا المشروع لبناء مجتمعات متكاملة مستدامة بالمناطق الزراعية الجديدة من خلال إنشاء مناطق سكنية وحضارية مستدامة والاستفادة من الإنتاج الزراعى كمواد خام للتصنيع الزراعى، كما أشار إلى الجهود المبذولة لتجديد منظومة الرى فى مصر إلى الجيل الثانى من منظومات الرى لتضع مصر نفسها ضمن قائمة الدول التى تقدر قيمة المياه من خلال الترشيد وإعادة التدوير.

حضر الاحتفال المهندس حسام الدين الريفى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وتسلم التكريم الخاص بالشركة، كما تسلم المهندس أحمد العدلانى عضو مجلس الإدارة شهادة جينيس.

و ألقت ممثلة موسوعة «جينيس» العالمية للأرقام القياسية كلمة أعربت فيها عن سعادتها لتقديم الشهادات لهذا المشروع العملاق، مشيدةً بالطفرة الإنشائية التى تشهدها مصر، متمنية أن تحقق المشروعات المصرية مزيدا من الأرقام القياسية الجديدة.

واختتمت الاحتفالية بتسليم الشهادات وتكريم الشركات العالمية وتحالف الشركات المنفذة للمشروع.