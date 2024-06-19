إمام الدعاة .. القصة الكاملة لغرق ضريح الشيخ الشعراوي

يحي المئات من محبي إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، في كل عام ذكرى وفاته التي كانت في الـ17 من يونيو 1998م، ولكن منعت أزمة غرق الضريح الكائن بمنطقة دقادوس مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، هذا العام، محبيه من الزيارة، بسبب غرق الضريح في مياه الصرف الصحي.

وتسبب عطل مفاجئ بمحطة الصرف بمنطقة دقادوس مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، في غرق ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومنطقة المقابر بمياه الصرف الصحي.

غرق ضريح الشيخ الشعراوي

وفوجئ زوار الضريح بطفح كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي وصل ارتفاعها لأكثر من 5 سم ليبدأ المواطنون والعاملون في الضريح على إزالتها، إلا أنها عادت مرة أخرى، مما يهدد بغرق الضريح بالكامل.

لم يتوقف مسؤولي مجلس المدينة عن بحث الأمر والتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب "منطقة ميت غمر" لبحث الأمر وإنقاذ المنطقة، حيث تبين تعطل الغاطسة مما تسبب في غرق المنطقة ليجري تحريك معدات من أجل رفع المياه وإصلاح الغاطسة لإنهاء الأزمة.

رئيس مركز ومدينة ميت غمر يعلق على أزمة غرق ضريح الشيخ الشعراوي

وبدوره،قال أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، إن سبب غرق ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى ومقابر ميت غمر، عطل مفاجئ فى ماكينة رفع الصرف الصحي، ما أدى إلى غرق المقابر.

وأكد رئيس ميت غمر أنه جرى استبدال الماكينة المعطلة بأخرى جديدة وإضافة 2 ماكينة رفع احتياطي حتى لا يتكرر ما حدث.

وأشار عثمان إلى أن المعدات وسيارة شفط المياه تعمل على شفط المياه وإعادة المقابر إلى ما كانت عليه.



