ارتفاع ضحايا حادث سقوط سيارة بترعة في الشرقية إلى 4 وفيات وإصابتين

ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة الغزالي أمام قرية منشية القاضي بناحية مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إلى 4 وفيات واصابتين كلهم من أسرة واحدة، وذلك أثناء أصحاب سيدة مقيمة بمركز مشتول السوق وبناتها وشقيقها الأصغر لزيارة عائلية إلى مسقط رأسها بمركز فاقوس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثث الأربعة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.





البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغًا بوقوع حادث سقوط سيارة داخل مياه ترعة الغزالي أمام قرية منشية القاضي بمركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع السيدة «ناهد. ع. الـ» 38 عامًا، وثلاثة من بناتها: «مريم 17 عاما، سجدة 4 سنوات، بسملة 10 عاما» وإصابة نجلتها «مكة زينهم كمال البري» 4 سنوات، وشقيق الأولى «الهادي. ع. الـ» 32 عاما، أمام وخطيب بالأوقاف، بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثامين الأربعة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت في مباشرة التحقيق في الواقعة.





وأشار أقارب المتوفين، إلى أن السيدة المتوفاة من قرية الغزالي التابعة لمركز فاقوس، وإنها تزوجت من مركز مشتول السوق واقامت فيها مع زوجها، وأنها أصطحبت أمس الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك؛ بناتها وشقيقها المُقيم بمدينة القاهرة، لزيارة عائلية لأسرتها بمسقط رأسها في قرية الغزالي بمركز فاقوس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ولزيارة أسرة خطيب نجلته الكبرى المقيم بالغزالي، والذي تمكن من القفز من السيارة وقت سقوطها في الترعة.





وأرجع شهود العيان أسباب الحادث، إلى أن سائق السيارة اختلت عجلة القيادة بيده عند المرور من أحد المحاور «دوران» ما أدى إلى سقوط السيارة في الترعة، وتسبب في الحادث، والذي خلف وراءه 4 وفيات واصابتين.









وتجرى الآن محاولات لسرعة إنتهاء الإجراءات القانونية واستصدار تصاريح الدفن المتوفين، حتى تتمكن الأهالي من دفنهم مساء اليوم في مسقط رأس الأسرة بمركز مشتول السوق.