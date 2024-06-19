ألمانيا تتقدم على المجر بهدف نظيف في الشوط الأول

أنهى منتخب ألمانيا الشوط الأول متقدمًا على المجر بهدف دون رد في المباراة المقامة على ملعب إم إتش بي أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

سجل جمال موسيالا هدف منتخب ألمانيا الوحيد في الدقيقة 22 من الشوط الأول، حاول بعدها منتخب المجر إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة أبرزها الهدف الذي ألغاه الحكم في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بسبب ثبوت حالة التسلل.

وجاء تشكيل منتخب ألمانيا للمباراة كالأتي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: ميتلستاد، جوناثان تاه، أنتونيو روديجر، جوشوا كيميتش.

وسط الملعب: توني كروس، روبيرت أندريخ.

وسط الملعب الهجومي: فلوريان فيرتز، إيلكاي جوندوجان، جمال موسيالا.

الهجوم: كاي هافيرتز.

دخل منتخب ألمانيا المباراة بروح معنوية عالية بعد الفوز على اسكوتلندا بخماسية مقابل هدف في الجولة الأولى على ملعب أليانز أرينا، ويتربع الماكينات على صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب سويسرا الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.