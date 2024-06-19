توريد 405 ألف طن من محصول القمح بشون وصوامع المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن شون وصوامع المحافظة ، استقبلت حتى صباح اليوم الأربعاء 404 ألف و 652 طناً و715 كيلو جراماً ، من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة .

وشدد على ضرورة الإلتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد؛ لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح الإستراتيجي ، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ووجه المحافظ، مديرية التموين ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده ، وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكًدا انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام ، مع التأكيد على المتابعة المستمرة ، لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح ، من خلال غرفة عمليات رئيسية ، تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة ، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

من جانبه ، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضى ، ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم ، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان ، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة ، لتحديد نوعية الأقماح الموردة ، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد وكيل الوزارة، على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد ، للإطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح ، بالصوامع والهناجر والشون ، على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً .