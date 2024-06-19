الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توريد 405 ألف طن من محصول القمح بشون وصوامع المنيا

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن شون وصوامع المحافظة ، استقبلت حتى صباح اليوم الأربعاء 404 ألف و 652 طناً و715 كيلو جراماً ، من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة .

وشدد على ضرورة الإلتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد؛ لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح الإستراتيجي ، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ووجه المحافظ، مديرية التموين ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده ، وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكًدا انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام ، مع التأكيد على المتابعة المستمرة ، لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح ، من خلال غرفة عمليات رئيسية ، تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة ، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

من جانبه ، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضى ، ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم ، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان ، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة ، لتحديد نوعية الأقماح الموردة ، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

 

وشدد وكيل الوزارة، على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد ، للإطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح ، بالصوامع والهناجر والشون ، على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً . 

 

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