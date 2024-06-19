مصرع 6 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بالشرقية

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون بإصابات مختلفة في 3 حوادث متفرقة بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة إخطارات بالحوادث الثلاثة، حيث أسفر الحادث الأول عن مصرع 3 أطفال وإصابة 3 آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها داخل مياه ترعة الغزالي أمام قرية منشية القاضي مركز فاقوس، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وأسفر الحادث الثاني عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بأخرى بيجو أجرة، على طريق كوبري أبو كبيش تجاه مفارق الصالحية الجديدة، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

وأسفر الحادث الثالث عن مصرع شاب يبلغ من العمر 20 عاما من مدينة بلبيس، غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية، لعدم إجادته السباحة.

وتم تحرير محاضر بالحوادث الثلاثة ونقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات فاقوس والصالحية الجديدة وبلبيس المركزية، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.