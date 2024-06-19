قرار من جوميز للاعبى الزمالك الأساسيين فى لقاء المصري

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة للاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المصري الأخيرة من التقسيمة الفنية التي أقيمت في ختام مران اليوم الأربعاء، على ملعب النادي، استعداداً للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني منح اللاعبين الأساسيين راحة من التقسيمة والاكتفاء بالفقرة البدنية والتدريبات الفنية خوفاً من تعرضهم للإجهاد.

وخاض باقي اللاعبين البدلاء والمستبعدين من المباراة السابقة أمام المصري تقسيمة فنية استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.