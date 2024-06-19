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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هاني أبو ريدة ينعى مشجعتي الأهلي

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة

تقدم المهندس هاني أبو ريدة، عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بخالص تعازيه، لأسرتي فقيدتي النادي الأهلي، نورهان ناصر ونرجس صلاح، بعد وفاتهما إثر حادث أليم، عقب مباراة الاتحاد السكندري والأهلي.

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ونعى أبوريدة مشجعتي الأهلي، ومتقدما بأحر التعازي للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.

مؤكدا أن الجماهير هي روح كرة القدم وأنهم الحلقة الأنقى والأجدر بالتكريم والعناية في منظومة الرياضة كلها، مشددا على حزنه العميق جراء تلك المأساة التي أصابت كرة القدم المصرية.

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