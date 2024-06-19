الأجهزة الأمنية تضبط السائق المتسبب فى مصرع مشجعتان النادى الاهلى بالاسكندرية

نجحت قوات الاجهزة الامنية بمحافظة الاسكندرية فى القاء القبض على سائق السيارة المتسبب فى حادث تصادم ومصرع مشجعتان من جماهير النادي الأهلي مساء امس اثر صدمتهما سيارة بالطريق الصحراوي، عقب خروجهما من استاد برج العرب بعد انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري.

وكانت قد تلقت الاجهزة الامنية بمديرية امن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوجود حادث مرورى ومصابين بطريق الإسكندرية-القاهرة الصحراوى بالقرب من استاد برح العرب.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية اول رفقة سيارة إسعاف إلى الموقع المشار إليه. تبين من الفحص وجود فتاتين مصابتين على الأرض، وبسؤال شهود الواقعة قرروا أن الفتاتين صدمتهما سيارة أثناء محاولتهما عبور الطريق عقب خروجهما من الاستاد.

وأكد شهود عيان وفاة مشجعتين من جمهور القلعة الحمراء وهما نورهان ناصر عبد المقصود 20 عاما، ونادية صلاح حسن 20 عاما، بعدما صدمتهما سيارة مسرعة عقب خروجهما من الأستاد فور انتهاء مباراة الاتحاد والأهلي.

من جانبه، قال الدكتور محمد عرابي؛ مدير مرفق إسعاف الإسكندرية، إن سيارات الإسعاف نقلت فتاتين أصيبا في حادث مروري بالقرب من استاد برج العرب إلى مستشفى العامرية العام، وأعلنت وفاتهما.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى العامرية العام أن الحالتين «نورهان، ن» و«نادية، ص» توفيت إحداهما أثناء نقلها فيما توفيت الاخرى بمجرد وصولها المستشفى.

أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب وفاة المجنى عليهن وإجراء تحليل مخدرات للسائق، وتفريغ الكاميرات بمحيط مكان الحادث، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.