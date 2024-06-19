أسباب ظهور البثور والنتوءات تحت الجلد.. أبرز طرق العلاج

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة البثور والنتوءات تحت الجلد، والتي قد تكون مؤلمة أو مسببة للحكة، وتظهر عادة على شكل حبوب مختفية تحت الجلد. قد تحتوي هذه الحبوب على قيح، سائل شفاف، دم، أو تكون عبارة عن فقاعات. تعرف هذه الحالة باسم "حبوب تحت الجلد" حسبما ورد في تقرير نشره موقع "هيلث هارفارد" المعني بالصحة العامة.

الأسباب المحتملة للبثور تحت الجلد

وفقًا للتقرير، تتعدد أسباب ظهور البثور تحت الجلد، ومن أبرزها:

العدوى البكتيرية

قد تكون بعض أنواع العدوى البكتيرية هي السبب وراء ظهور هذه البثور. على سبيل المثال، عدوى المكورات والقوباء تسبب بثوراً تحت الجلد.

العدوى الفيروسية

بعض الفيروسات تسبب ظهور البثور تحت الجلد، مثل الفيروسات التي تسبب الجدري (الحماق)، الهربس، وفيروس الكوكساكي. غالباً ما تظهر هذه العدوى في مرحلة الطفولة وتكون واضحة للعيان.

الأمراض الجلدية

يمكن لبعض الأمراض الجلدية أن تتسبب في ظهور البثور تحت الجلد. من بين هذه الأمراض مرض الجلد الالتهابي، ومرض الفقاع، وبعض الأمراض الجلدية الأخرى التي قد تنتج عن التعرض لأشعة الشمس.

الأدوية

بعض الأدوية قد تؤدي إلى ظهور بثور تحت الجلد كأحد الأعراض الجانبية لتناولها.

أمراض التحسس

التهابات الجلد التحسسية، الأكزيما، والتهابات الجلد التماسية هي أمثلة على أمراض التحسس التي يمكن أن تسبب ظهور حبوب تحت الجلد.

التهيج الجلدي

التعرض للحرارة أو لبعض المواد الكيميائية والمنظفات المهيجة للبشرة يمكن أن يؤدي إلى تهيج الجلد وظهور البثور تحت الجلد.

الأعراض المصاحبة للبثور تحت الجلد

تظهر البثور تحت الجلد مصاحبة لأعراض متنوعة تختلف بناءً على السبب الأساسي. قد تشمل الأعراض:



- الحكة.

- الألم.

- الاحمرار والتورم في منطقة البثور.

- شعور بالحرارة أو الحرق في الجلد المصاب.

- في بعض الأحيان، قد تصاحبها إفرازات من القيح أو السائل الشفاف.

العلاجات الممكنة للبثور

تتطلب علاج البثور تحت الجلد تشخيصًا دقيقًا من قبل الطبيب لتحديد السبب الأساسي ومن ثم توجيه العلاج المناسب. إليك بعض الخيارات العلاجية:

العلاجات الدوائية

إذا كانت البثور ناتجة عن عدوى بكتيرية، فقد يصف الطبيب مضادات حيوية.



في حالات العدوى الفيروسية، قد يتم استخدام مضادات الفيروسات.



قد تشمل العلاجات أيضاً أدوية مضادة للالتهاب أو مراهم موضعية لتخفيف الأعراض.

العلاجات المنزلية

استخدام كمادات دافئة على البثور يمكن أن يساعد في تخفيف الألم وتسريع عملية الشفاء.



الحفاظ على نظافة المنطقة المصابة واستخدام منتجات ملطفة للجلد يمكن أن يقلل من التهيج.

تجنب المهيجات



ينصح بتجنب التعرض للحرارة المفرطة أو المواد الكيميائية التي يمكن أن تزيد من تهيج الجلد.



استخدام منتجات خالية من العطور والمواد المهيجة يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

الوقاية من بثور تحت الجلد

للحيلولة دون ظهور البثور تحت الجلد، يمكن اتباع بعض النصائح الوقائية:



- الحفاظ على نظافة البشرة وترطيبها بشكل منتظم.



- تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين للحد من انتقال العدوى.



- ارتداء ملابس مريحة مصنوعة من أقمشة طبيعية لتقليل التهيج.



- استخدام واقي الشمس لحماية الجلد من الأشعة الضارة.

بشكل عام، البثور والنتوءات تحت الجلد مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون، ولها أسباب متعددة تتراوح بين العدوى والأمراض الجلدية والأدوية. يمكن للتشخيص الطبي الدقيق أن يساعد في تحديد السبب واختيار العلاج المناسب، بينما تساهم النصائح الوقائية في تقليل احتمالية ظهورها.