المجازر تستقبل 31 ألف أضحية خلال عيد الأضحى

استقبلت المجازر حوالي 31 ألف أضحية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال، بزيادة حوالي 25% عن عيد الأضحى العام الماضي، حسبما صرح الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

ونقل رئيس هيئة الخدمات البيطرية تحيات وزير الزراعة، للعاملين بالهيئة ومديريات الطب البيطري والمجازر على جهدهم طوال عيد الأضحى المبارك، حيث تم إلغاء الاجازات والعمل على مدار الساعة .

في سياق متصل تواصل الإدارة المركزية لحماية الأراضي، من خلال غرفة عملياتها المركزية والغرف الفرعية بالمحافظات متابعة أعمال الحفاظ على الرقعة الزراعية ورصد اية تعديات عليها.

وقام الدكتور حسام راشد مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية، بزيارة الى محافظة الغربية حيث التقى الدكتور خالد ابو شادي مدير مديرية الزراعة، لمتابعة أعمال رصد اعمال حماية الاراضي.

وأشار راشد الى مواصلة اللجان المشكلة من مهندسي الادارة المرور على المحافظات لمتابعة أعمال رصد وازالة التعديات علل الاراضي الزراعية، حيث تم المرور اليوم في رابع ايام عيد الأضحى، على محافظات: سوهاج والدقهلية والفيوم والغربية.