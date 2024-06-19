شواطئ المحافظات «كاملة العدد» فى آخر أيام عيد

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، والبالغ عددها نحو 52 شاطئاً تمتد من أبوقير شرقا وحتى أبو تلات غربا، إقبالا كبيرا من الزوار فى آخر أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تزايد الإقبال من سكان المدينة والمدن المجاورة للاستمتاع بأجواء العيد، عقب الانتهاء من ذبح الأضاحى وقضاء الزيارات العائلية، وهو ما خلق زحاما مروريا كبيرا خاصة بطريق الكورنيش، ما تسبب فى اغلاق عدد من بوابات الشواطئ أمام الجمهور ووضع لافتة كامل العدد.

وتصدرت ما يعرف بـ«رحلات اليوم الواحد» المشهد على شواطئ الإسكندرية، ما ساهم فى رفع نسبة الإشعالات.

ويحرص المواطنون على ارتياد الشواطئ وكورنيش الإسكندرية باعتباره المتنفس السياحى المجانى، حيث يتم قضاء أكبر وقت ممكن للزائرين، ويتناول الزائرون المسليات والآيس كريم على صخور الكورنيش مستمتعين بالأمواج ورائحة اليود التى يتميز بها البحر فى الإسكندرية.

بدأت الشواطئ بقطاعيها الشرقى والغربى، استقبال مرتاديها مبكرًا فى آخر أيام عيد الأضحى المبارك، لقضاء عطلة العيد، وهروبًا من الموجة الحارة التى تضرب البلاد، وساهمت الأجواء الصيفية المستقرة فى زيادة نسب الإقبال وخاصة مع رفع الرايات الخضراء التى تعنى أن البحر آمن تماما شرقى المدينة.

ووفقا للإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الإسكندرية، تجاوزت نسبة الإشغال على أغلب شواطئ القطاع الشرقى الـ100%، حيث اضطرت لإغلاق الأبواب بسبب الزحام الشديد، كما قررت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إغلاق بوابات عدد من شواطئ المدينة أمام الجمهور بعد اكتمال نسب الإشغال بها ووصولها إلى 100%، وتوجيه المواطنين إلى عدد من الشواطئ الأخرى ذات نسب الإقبال الأقل.

وكانت شواطئ شرق الإسكندرية رفعت الرايات الصفراء، بسبب الاضطراب فى أمواج البحر التى تسمح بنزول البحر والسباحة مع اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات رجال الإنقاذ.

على الجانب الآخر، رفعت شواطئ العجمى وغرب الإسكندرية التى تقل فيها حواجز الأمواج الرايات الحمراء، فيما طالبت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين توخى الحيطة والحذر عند نزول مياه البحر.

وقال الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الإسكندرية، إن شواطئ القطاع الشرقى سجلت نسبة إشغال مع الساعات الأولى من صباح آخر أيام عيد الأضحى المبارك أكثر من 90%، مشيراً إلى أن حالة البحر هادئة تزامناً مع ارتفاع درجات الحراراة، الأمواج هادئة إلى متوسطة فى القطاع الشرقى وتم رفع الرايات الخضراء والصفراء، أما عن القطاع الغربى فيوجد ارتفاع الأمواج لذا تم رفع الراية الحمراء.

وأضاف أنه تم فتح 58 شاطئاً من أصل 65 شاطئاً لاستقبال مرتاديها من الإسكندرية والمحافظات لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأعلن رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، أن نسب إشغال بعض الشواطئ شرقى المحافظة، وصلت 100%، وسط إقبال غير مسبوق على أغلب شواطئ المحافظة فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكر رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن شاطئ ميرامار الشرقى أغلق أبوابه بعدما وصلت نسبة إشغال الشاطئ 100%، ووصلت نسبة إشغال شاطئ جزيرة الدهب 95%، وإجمالا تجاوزت نسبة الإشغال فى شواطئ القطاع الشرقى 70%.

وأشار إلى أنه تم رفع الرايات الخضراء والصفراء فى شواطئ القطاع الشرقى، بينما تم رفع الرايات الحمراء فى شواطئ القطاع الغربى، بسبب ارتفاع الأمواج، مطالبة باتباع تعليمات فرق الإنقاذ حفاظًا على سلامة الرواد والمصطافين.

وطالب عبدالرازق رواد الشواطئ بالحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات على الرمال وضرورة إلقائها فى المكان المخصص.

وفى سياق آخر شهدت شواطئ محافظة بورسعيد فى آخر أيام عيد الأضحى إقبالا كبيرا من المصطافين، وأصبحت كاملة العدد من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث شهدت الشواطئ والمتنزهات والحدائق والقرى السياحية إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزائرين من المحافظات الأخرى للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك، وسط مناخ مناسب وآمن للمواطنين.

وشهدت حديقة فريال وساحة مصر توافد الآلاف من المواطنين، من زوار بورسعيد بجميع المحافظات، حيث سادت أجواء من البهجة والسرور والاحتفال بين جميع المواطنين.

وأشاد زوار محافظة بورسعيد ومواطنيها بالتطور الحضارى غير المسبوق الذى لمسوه فى محافظة بورسعيد، وتقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، مع توفير الأمن والأمان والأجواء المناسبة للمواطنين، للاحتفال بعطلة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت مدينة بورفؤاد، فى آخر أيام عيد الأضحى المبارك إقبال المئات من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، ويستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة معالم المدينة السياحية والتاريخية.

من جانب آخر استقبلت شواطئ رأس البر آلاف المواطنين على مدار اليوم فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك لقضاء إجازة العيد على الشاطئ للاستمتاع والسباحة وقضاء أوقات سعيدة وسط فرحة بأجواء العيد وطقس معتدل على مدار الأيام، واستعدت رأس البر لاستقبال روادها من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة فى أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وذلك بتوفير شواطئ مجانية أمام رواد المصايف بطول شاطئ رأس البر وكذلك وجود 33 برج إنقاذ منتشرة على طول الشاطئ يعمل عليها 120 منقذا على مدار اليوم مع وجود قطع لانشات بحرية خاصة بعمليات الإنقاذ، وكذلك وجود خمسة تمركزات إسعاف لخدمة رواد الشاطئ وأربعة مراكز تجميع الأطفال التائهين ممتدة بطول الشاطئ، كما فتح الجميع الكافتيريات والمطاعم الموجودة على طول الشاطئ أبوابه لاستقبال رواده.

يذكر أن مصيف رأس البر استقبل آلاف المواطنين على مدار أيام عيد الأضحى المبارك صباحا ومساء لقضاء الأوقات والاستمتاع بإجازة العيد داخل رأس البر.

وفى محافظة البحر الأحمر فتحت الشواطئ العامة بالغردقة أبوابها أمام المصطافين منذ صباح آخر أيام عيد الأضحى لقضاء احتفالات العيد على الشواطئ فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، إذ توافد الآلاف على الشواطئ العامة منذ بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.