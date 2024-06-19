العثور على جثة صيدلي في قنا

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، على جثة صيدلى داخل شقة سكنية في نطاق مدينة قوص، دون وجود أي آثار لشبهة جنائية.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثة صيدلى متوفى داخل شقة سكنية بنطاق مدينة قوص.

وتبين أن اسماعيل جابر، يعمل صيدلى بإدارة قوص الصحية، وتوفى إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية خلال داخل تواجده فى شقة سكنية بمدينة قوص، ومتغيب منذ أمس، دون وجود أى شبهة حتى الآن وراء الوفاة.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.