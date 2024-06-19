الكلام وآخره

الأربعاء 19/يونيو/2024 - 06:07 م 6/19/2024 6:07:10 PM

حكم تاريخى أصدرته المحكمة الرياضة الدولية فى لوزان السويسرية ..الحكم فضح الفوضى والعشوائية التى تدار بها الكرة المصرية التى عاشت اجواء من التوتر والعصبية على مدار الشهور الماضية ..الحكم التاريخى للمحكمة الرياضية الدولية هو صفعة قوية لا يمكن ان تنساها صفحات التاريخ ..ومضمون هذا الحكم التاريخى الذى صدر يوم الثلاثاء الماضى ويحمل توقيع اليزابيث ستاينر نائب رئيس الحكمة هو أن المحكمة قضت بإلغاء العقوبات التى وقعها مجلس ادارة اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام ضد المغربى محمد الشيبى الظهير الايمن لنادى بيراميدز وهى الايقاف ستة مباريات والغرامة مائة ألف جنيه.. وهى العقوبات التى أراد بها اتحاد جمال علام تاديب وتهذيب محمد الشيبى لكونه لجأ لمحكمة جنح مدينة نصر دفاعا عن نفسه بعد واقعة الضرب والسب والشتم التى تعرض لها وقام بها حسين الشحات جناح النادى الاهلى.. وقضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس حسين الشحات سنة مع ايقاف التنفيذ وتغريمه مائة ألف جنيه ومنعه من ممارسة أى نشاط رياضى .. ورغم أن الاتحاد الدولى لكرة القدم حذر اتحاد جمال علام من المساس باللاعب الذى من حقه اللجوء للقضاء حسب المادة 54 من دستور الفيفا ووصف الفيفا هذه القضية بأنها شان داخلى.. وبناء على فتوى الفيفا اوصت لجنة الانضباط بحفظ شكوى النادى الأهلى ضد محمد الشيبى.. لكن جمال ورفاقه عقد اجتماعا طارئا بعد صدور حكم محكمة جنح مدينة نصر مباشرة وقرروا بالاجماع معاقبة الضحية والانتصار للجانى وهو ما رفضه الاتحاد الدولى لكرة القدم وارسل خطابا لاتحاد كرة القدم فى الثانى من يونية الجارى بإلغاء العقوبة فضلا توبيخ الاتحاد على هذه القرارات.. وهو الخطاب اختفى بقدرة قادر مما اثار الانقسام فى الشارع الرياضى ..وراحوا يوزعون الاتهامات ضد محمد الشيبى والادعاء بان قرار الفيفا كان من نوعية الفنكوش دفاعا عن حسين الشحات الذى اعتدى وضرب وسب وشتم محمد الشيبى .. لكن المحكمة الرياضية الدولية فضحت الجميع وكشفت المستخبى فى الكرة المصرية والحكم بإلغاء عقوبات اتحاد الكرة ضد محمد الشيبى هو انتصار للاخلاق وانتصار للقيم والمبادئ وانتصار للعدالة والنزاهة.. يا حضرات الشعار الرسمى للفيفا هو نشر المحبة والسلام ومكافحة الحقد والكراهية ومكافحة التنمر ونبذ البلطجة والتعصب ..