الأربعاء 19/يونيو/2024 - 05:47 م 6/19/2024 5:47:45 PM

«الأمة فى خطر» هذا هو عنوان تقرير تم تقديمه للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان (Ronald Reagan) عام 1983. كان التقرير صادما وقال إن المدارس الأمريكية قد ضعفت وإن النظام التعليمى فى الولايات المتحدة قد فشل فى تلبية الحاجة الوطنية للقوة العاملة التنافسية. ومن خلال تقييم «نوعية التعليم والتعلم» فى المرحلة الابتدائية والثانوية ومستوى التعليم بعد الثانوي، العام والخاص؛ ومقارنة «المدارس والكليات الأمريكية» مع تلك الموجودة فى الدول الأخرى المتقدمة، فإن مستقبل الأمة الأمريكية فى خطر ..

اليوم يثير الكاتب الأمريكى الشهير توماس فريدمان قضية أخرى لخصها عنوان مقاله بالنيوزويك يوم 28 مايو الماضى «كيف فقدنا مراسينا كمجتمع». يرى فريدمان أن التمسك بمنظومات قيمية وأخلاقية يشبه أشجار المانجروف الاستوائية التى تعيش غالبا تحت الماء على طول السواحل الاستوائية. تقوم أشجار المانغروف بتصفية السموم والملوثات من خلال جذورها الممتدة، وتوفر حواجز ضد الأمواج العملاقة الناجمة عن الأعاصير، كما أنها تخلق مشاتل للأسماك الصغيرة لتنضج بأمان لأن جذورها السلكية تمنع الحيوانات المفترسة الكبيرة، كما أنها تساعد حرفيًا فى تثبيت الخط الساحلى فى مكانه.

ويقول فريدمان إن أحد أكثر الأشياء حزنًا التى حدثت لأمريكا هو فقدانها للكثير من أشجار المانغروف، وهذه المرة ليست أشجار الطبيعة ولكنها أشجار المانجروف الاجتماعية التى شارك الجميع فى قطعها وتبويرها وحرقها، والنتيجة أننا مجتمع «مكشوف» لأن كل الأشجار أو المظلات الاجتماعية والسياسية التى كانت تستخدم لفلترة السلوكيات السامة، وكبح التطرف السياسى ورعاية المجتمعات الصحية والمؤسسات الشبابية تآكلت وجفت وبعضها تلاشى . ويختتم فريدمان مقاله بالنيوزويك الأمريكية بالقول: قيام الأشخاص الذين يشغلون مناصب عليا بأشياء مخزية ليس بالأمر الجديد على السياسة وقطاع الأعمال الأمريكيين. والأمر الجديد والخطير، بنظر فريدمان، هو أن الكثير من الناس يفعلون ذلك بشكل واضح مع ثقتهم فى الإفلات من العقاب، وهذا ورم خبيث بعقل المجتمع .

الحقيقه إذا كان السيد توماس فريدمان – وهو أحد أبرز الكتاب الأمريكيين – والأكثر خبرة بشئون الشرق الأوسط، وأيضا شديد الصداقة والولاء للكيان الصهيونى، يرى أن المجتمع الأمريكى فى خطر بعد سقوط أوراق وفروع وجذور «المانجروف» الاجتماعى، فأولى بنا ان نسأل أنفسنا فى مصر: إلى أى مدى تعرضت أشجار المانجروف الاجتماعية والحضارية والأخلاقية المصرية لحالة بوار تهدد فعليا المجتمع، وتجعل السير نحو المستقبل أشبه بالاندفاع العشوائى نحو المجهول؟ الحقيقة أن هناك حالة من حالات التآكل الاجتماعى، والنخر الحضارى، والفساد القيمى، واضحة للعيان.. أتمنى أن تدرك الدولة المصرية وعلى أعلى مستوى أن رصيدها من رأس المال الاجتماعى فى خطر لأسباب تتراكم من نصف قرن على الأقل.