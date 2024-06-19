مصرع سيدة وإصابة 8 أخرين في حادثي تصادم بالمنيا

لقيت سيدة تدعى فايزة محمد سعد ربة منزل ، في العقد الرابع من عمرها، مصرعها في حادث تصادم تروسيكل بسيارة ملاكى أعلى محور سمالوط شمال محافظة المنيا ، وأصيب 8 أشخاص آخرين في حادثي تصادم .

البداية، عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطاراً من اللواء أحمد الحيني مساعده للمرور والحماية المدنية ، والمشرف على مركز شرطة سمالوط ، يفيد بوصول جثة هامدة لسيدة لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي ، نتيجة حادث تصادم تروسيكل لسيارة ملاكى اعلى محور سمالوط ، أسفر الحادث عن مصرع السيدة على الفور.

وبإنتقال الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة بقيادة العقيد محمد مصطفى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، والرائد يحيى شاهين رئيس المباحث، وبالفحص، تبين ان السيدة تدعى" فايزة محمد سعد " 46 سنة تقيم في حى النزهة اول المرج، وكانت عائدة من القاهرة ، لقضاء اجازة العيد مع اسرتها في عزبة ناصر، وكان ينتظرها شقيقها، واصطدمت السيارة بالتروسيكل، ولفظت انفاسها الاخيرة على الفور.

انتدبت النيابة العامة ، الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز ، لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان ، والذي اثبت فى تقريره عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة ، وان الوفاة نتجية الحادث بوجود نزيف في المخ ، وبذلك امرت النيابة العامة صباح اليوم، بتسليم الجثة لأهليتها للدفن ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

وفي سياق متصل ، أصيب 8 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي ، المار على نطاق محافظة المنيا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى ، وتحرير محضرا بالواقعة ، حيث تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من اللواء هشام رشاد حكمدار المديرية، يفيد ببلاغ من غرفة عمليات النجدة، بإنقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي بالتحديد بمدخل مشروع الريف المصري.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ ، وتبين انقلاب السيارة بسبب السرعة الزائدة ، واختلال عجلة القيادة ، وتسبب الحادث في إصابة 8 عمال بينهم 6 سيدات وهم كل من ، أوعاد إبراهيم عبدالوهاب 40 سنة، صبحيه على عبد الجواد 35 سنة، فاء أبو بكر شرف 41 سنة ، إيمان حداد أبو السعود 41 سنة، هويدا أبو بكر شرف 46 سنة، سنة، حنان محمد شريف 46 سنة ، محمد عزت رجب 36 سنة، حسين رمضان السيد 37 سنة ، مقيمين جميعا بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي ، لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.