زراعة الإسكندرية تواصل حملاتها لحماية محصول الذرة الشامية

واصلت مديرية الزراعية بمحافظة الاسكندرية، متابعة وزراعة الحقول الارشادية للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية ، كما تمر المرور على زراعات الذرة ومتابعة الحقل الارشادى .

قام الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة زراعة الإسكندرية، بالمرور على بعض الزراعات بزمام الإدارة الزراعية ببرج العرب.

وأكد وكيل وزارة زراعة الإسكندرية ، خلال الجولة على جميع المهندسين بالتواجد الدائم والمتابعة لمنع أي تعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد كما تم المرور على زراعات الذرة الشامية ودوار الشمس وبعض زراعات الخضر وتم الاستماع إلى شكاوى المزارعين وتم توجيه بعض الإرشادات الزراعية لهم بضرورة الرش الوقائي لدودة الحشد بالمبيدات الموصي بها.

كما تم المرور على المراقبة العامة للتعاونيات الزراعية ولقاء مع بعض المهندسين الزراعيين بالمراقبة العامة بمنطقة تعاونيات برج العرب بحضور إدريس عوض رئيس الجمعية المركزية للإستصلاح الزراعي وتم مناقشة كافة القرارات التي تخص بالمجال الزراعي و التعاونيات الزراعية

شارك بجولة زراعة الإسكندرية كلا من المهندسة تريزه سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بالإسكندرية والمهندس أنور شعيب رئيس قسم حماية الأراضي بإدارة برج العرب الزراعية. والمهندس إبراهيم المغربي مدير جمعية كرم سكره الزراعية . ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الإستمرار ومتابعة حسن سير العمل أثناء العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك .

من جانب اخر أكد رئيس البحوث بمعهد أمراض النبات على وجود أكثر من 25 مرضًا شائعًا يهدد محصول الذرة الشامية، موضحًا أنه يمكن تقسيمها لثلاثة أقسام، القسم الأول هو «أعفان البذور» ويهدد النباتات في مرحلة الزراعات وابرز مسببات الإصابة بـ «أعفان البذور»، وفي مقدمتها الزراعة على أعماق زائدة عن الحدود المسموحة والموصى بها، أو الإفراط في معاملات الري، لافتًا إلى أنها أحد أكثر الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المزارعين.

لفت رئيس البحوث بمعهد أمراض النبات إلى أبرز تداعيات أمراض «موت البادرات وأعفان البذرة»، وفي مقدمتها انخفاض عدد النباتات في وحدة المساحة، موضحًا أن لها العديد من المسببات الفطرية، واشهرها «البيسيوم، الفيوزاريوم، الرايزوكتونيا، الأكرومونيا»، وجميعها يصيب النبات في مرحلة البادرة.