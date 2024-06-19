احتفالاً بعيد الأضحى .. عروض مسرح وكورال أطفال وإنشاد دينى بثقافة اسوان

احتفالاً بعيد الأضحى .. نظم فرع ثقافة اسوان عدد من الفعاليات الفنية للاطفال، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في إطار برامج احتفالات وزارة الثقافة.

"فى بيتنا مسرح"

شهد مسرح فوزى فوزى الصيفى العرض المسرحى "فى بيتنا مسرح" تأليف هانى قدرى، ديكور خالد عطالله، تصميم ديكور محمد مصطفى ، عبد الناصر مصطفى، كلمات أغانى محمود عطا، موسيقى وألحان أحمد موسى، تصميم استعراضات وغناء أحمد جمعة، إخراج أحمد كشرى.

تدور أحداث العرض حول الجد "سيد فهمى" وحفيدته "أميرة" وإهتمام الطفل بالعاب الهاتف المحمول واستخدام السوسيال ميديا ومسرح العرائس، حيث يتحدى كل منهم الأخر حول أيهما سيجذب الطفل، ويشاركهم فى هذا التحدى أصدقاء أميرة، ونهاية التحدى تستمتع أميرة وأصدقائها من مسرح العرائس وما يقدمه من أفكار ونصائح والعمل الجماعى من خلال عمل عرض مسرحى تعليمى يشارك فيه الجميع ويتم الترويج له على السوشيال ميديا، ويوضح العرض كيفية الاستخدام الآمن لمواقع التواصل موضحا سلبياته وايجابياته

"فى بيتنا مسرح" أداء تمثيلى بيتر عماد، جوليا جرجس، الاء جمال، أحمد ناصر، تسابيح أسامة، محمد محسن، محمد رمضان، أحمد حسن، مودة مدحت، ملك عبد الرحيم، زينب أحمد، ماريا مجدى.

ثم قدم عرض لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة العقاد بقيادة أحمد موسى و صحر أمير، قدمت الفرقة مجموعة من الأغانى "يا ملتقى الصحبه، سنوحى، فاكر لما كنا لمى، جينا الحياة تفاريح، فرح. هى سكه ولسه فيها".

وفى الختام قدم عرض لفرقة كورال قصر ثقافه اسوان بقيادة منى عبد الوهاب ورشا على تغنت الفرقة بمجموعة من الأغانى " انشوده الله يشهد. الله الله علي نور رسول الله، المسك فاح، راجعين يا هوى، رايحه فين يا حجه، يونس"، ثم نفذت مسابقات و اكتشاف مواهب نفذها محمد عبد المنعم مسؤل ثقافى

وشهد مسرح قصر ثقافة السباعية عرض لفرقة أطفال السباعية للانشاد الدينى بقيادة منال مجدى ، قدمت مجموعة من الابتهالات "رقت عيناى شوقا، قمر سيدنا النبى، المسك فاح، يانبى سلام عليك، لباب طه شدننا الرحال، محمد نبينا"

جاءت الفعاليات ضمن البرنامج المنفذ بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى.