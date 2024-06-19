حسن حسني .. التحق بابنته بعد معاناة من وفاتها| لحظات حزينة في حياة جوكر السينما

تحل اليوم الموافق 19 من شهر يونيو ذكرى ميلاد الفنان القدير حسن حسني الذي رحل عن عالمنا من ما يقرب من 5 سنوات في 30 مايو من عام 2020 تاركًا بصمة فنية خالدة لدى عشاقه ومحبيه .



فكانت حياة الفنان حسن حسني مليئة بالسقطات التي أثرت عليه نفسيًا ولعل أبرزها هو وفاة ابنته رشا بعدما عانت فترة من الإكتئاب الذي كان سيودي بها للانتحار.

وتوفيت رشا حسن حسني في 21 مارس عام 2013 بعد صراع مع مرض سرطان الغدد، وقبل وفاتها كان يحاول والدها الراحل التواصل من الأطباء من شتى أنحاء العالم محاولًا الوصول لعلاج لها دفقد أرسل التقارير الطبية الخاصة بها إلى أحد المستشفيات الكبيرة بألمانيا، وكان الرد آنذاك أن الحالة حرجة ومتأخرة ولا جدوى من العلاج، ومثلت وفاة رشا صدمة كبيرة لحسن حسني ، ففي وقت وفاة ابنته كان يؤدى دوره فى مسلسل "مزاج الخير"، وبالرغم من انهياره وحالته النفسية الصعبة، استكمل دوره.

وُلد حسن حسني في 19 يونيو 1936 في حي القلعة لأب مقاول وخلال عمرهُ الطويل الذي لم يكن خاليا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، والتي بدأت في حي الحلمية الجديدة.

وكانت بداية حسن حسني في المسرح، ففي بداية عقد الستينات كان حسن عضواً في فرقة المسرح العسكري التابعة للجيش، حتى صدر قرار بحل المسرح العسكري عقب هزيمة الخامس من يونيو عام 1967، بعدها تنقل بين مسرح الحكيم والمسرح القومى والحديث، ثم انضم لفرقة جلال الشرقاوي وعمل فيها ما يقرب من 10 سنوات.

بدايات حسن حسني

جاءت بداية تعرف الجمهور على حسن حسني في التلفزيون عبر مسلسل أبنائي الأعزاء.. شكرا بطولة عبد المنعم مدبولي وإنتاج عام 1979.

ومع مطلع عقد الثمانينات شارك في العديد من الأعمال الدرامية في استوديوهات دبي وعجمان التي عُرضت في دول الخليج العربي.

وكانت بداية حسن حسني سينمائياً من خلال دور صغير للغاية في فيلم الكرنك الذي قدمه نور الشريف وسعاد حسني وإخراج علي بدرخان عام 1975.

ثم لفت الأنظار كممثل قادر على أداء أدوار الشر في فيلم سواق الأتوبيس الذي أخرجه عاطف الطيب في عام 1982، بعدها استعان به الطيب في عدد من أفلامه منها البريء (1986)، البدروم (1987)، الهروب (1991)، ومع المخرج محمد خان في فيلم زوجة رجل مهم (1988).

وفاة حسن حسني

تُوفي الفنان حسن حُسني في فجر يوم السبت 30 مايو 2020م الموافق 7 شوال 1441 هـ إثر أزمة قلبية مُفاجئة. وذلك داخل مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة.