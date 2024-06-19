جستن تمبرليك في قبض الشرطة بسبب المخدرات (تفاصيل)

ألقت الشرطة الأمريكية مساء أمس القبض على المغني جستن تمبرليك بتهمة قيادة سيارة تحت تأثير المخدرات في نيويورك وذلك أثناء تواجده في ساج هاربر، احدى قرى هامبتونز،حسبما كشف البيان الرسمي من المدعي العام لسلوفاك.



وأوقفت الشرطة جستن تمبرليك بعد منتصف الليل في سيارته BMW الرمادية لقيادته متجاهلا لإشارة توقف وفشله في البقاء على الجانب الأيمن من الطريق.

وقالت الوثيقة إنه عندما أوقفه الضباط، كانت عينا تيمبرليك "محتقنتين بالدماء وزجاجيتين" وكانت "رائحة قوية لمشروب كحولي تنبعث من أنفاسه" وقال المسؤولون إن حديثه كان بطيئا وكان أداؤه سيئا في اختبارات الرصانة التي أجراها الضباط.

ولم يكن جستن في وعيه عند القبض عليه كما أنه رفض إجراء اختبار التنفس وقال للضباط الذين أوقفوه "لقد شربت مارتيني واحداً وتبعت أصدقائي إلى المنزل".

وصرح محامي جستن أنه "سيدافع بقوة عن موكله ويشارك حاليًا في عملية التحقيق مع مكتب المدعي العام للمنطقة".

من هو جستن تمبرليك

هو مغني آر أند بي، وكاتب أغاني، وملحن، ومنتج أغاني، وراقص، وممثل، وممثل صوتي، ومنتج أفلام، ومنتج تلفزيوني، من مواليد 31 يناير 1981؛ وفاز بجائزة الجرامي 10 مرات.

و برز نجمه عندما كان في فرقة إن سينك، وكان المغني الرئيسي فيها بجانب جس شاسز، وكان أصغر عضو فيها.

و نشأ في ولاية تينيسي، وبدأ مسيرته الفنية كـطفل ممثل في مسلسل MMC، كما بدأ مسيرته الغنائية في برنامج البحث عن نجوم، ثم شارك في تأسيس فرقة إن سينك، و كانت الفرقة واحدة من أكثر الفرق الموسيقية مبيعًا علي مدار التاريخ.