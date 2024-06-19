أخذ قسطًا من الراحة.. أبرز النصائح للتعامل مع الأعراض المرضية بعد الحج.. فيديو

إرشادات للتعامل مع الأعراض الصحية التى قد تواجه الحاج عقب الانتهاء من موسم الحج، وفي هذا الإطار عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا مصورًا بعنوان “أبرز النصائح للتعامل مع الأعراض المرضية بعد الحج”.

أبرز النصائح للتعامل مع الأعراض المرضية بعد الحج

- أخذ قسط من الراحة.

- شرب كميات كافية من السوائل.

- الاهتمام بغسل اليدين جيدًا وتغطية الفم والأنف عند العطاس أو السعال لمنع انتقال العدوى.

- الابتعاد عن مخالطة المصابين بالإنفلونزا.

- أخذ مسكنات الألم عند الحاجة.

- مراجعة الطبيب عند الحاجة.

يشهد اليوم ثالث أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهو آخر أيام عيد الأضحى المبارك، وفيه ينتهي الحاج من مناسب فريضة الحج.

وأوضح الأزهر عبر بوابته الإلكترونية أعمال الحاج في هذا اليوم والتي تتلخص في الآتي:

بعد مبيت الحاج بمنى ليلة الثالث عشر ترمى الجمرات الثلاث بعد الزوال ويفعل الحاج كما فعل فى اليومين السابقين.

فإن عزم الحاج الرجوع إلى بلده فيطوف طواف الوداع أما الحائض والنفساء فليس عليهما طواف وداع، إلا إذا طَهُرَتا قبل السفر فوجب عليهما.

وبذلك تمت مناسك الحج، قال الله تعالى "وأتموا الحج والعمرة لله".

أخر ما يقوم به الحاج في الحج

يذكر أن رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، أوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، أنها سخرت كوادرها واستثمرت التقانة والتطبيقات الذكية في موسم حج 1445هـ، معلنة نجاح خطة طواف الوداع للمتعجلين وإثراء تجربتهم دينيًا.

يذكر أن آخر ما يقوم به الحاج من مناسك الحج هو طواف الوداع بالمسجد الحرام، امتثالًا لأمر النبي ﷺ: "لا ينفِرنَّ أحدٌ حتَّى يَكونَ آخرُ عَهْدِهِ الطَّوافَ بالبيتِ" (أخرجه أبوداود).