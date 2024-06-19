ضبط 6000 عبوة عصائر مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي بطما

استمرارا لجهود إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج للحرص على وصول غذاء أمن وسليم للمواطنين تكثف إدارة مراقبة الأغذية حملاتها على الأسواق والمحلات والمطاعم وأماكن بيع وتداول اللحوم والوجبات المطهية الجاهزة خلال الإحتفال بعيد الاضحى المبارك بجميع مراكز المحافظة وذلك من خلال شن مكاتب مراقبة الأغذية بالمحافظة حملات برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وعبد الرؤوف المغربي مراقب عام الأغذية وزكريا سرور نائب مراقب عام الأغذية ورأفت فتحي بهنام مراقب أول أغذية المديرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتعليمات الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وتحت اشراف الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي بالمديرية وخلال حملات عيد الأضحى .

أسفرت تلك الحملات التي استهدفت 120 منشأة غذائية بمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج عن ضبط مايقرب من 6000 عبوة من العصائر المختلفة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وحوالي 600 لتر من العصائر والمشروبات بقيادة توفيق محمد وأحمد البدري مراقبي الاغذية الاوائل بمكتب اغذية طما .

وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وارسالها للمعمل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات من عدمه

وتم تحرير المحاضر اللازمة وارسالها للنيابة العامة لتأييد عملية الضبط .

كما تم إعدام مايقرب من 150 كيلو من اللحوم والدهون والاحشاء والأغذية المختلفة ومصنعات اللحوم الأطعمة الجاهزة فاسدة ومجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي .

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة أنه تم تحرير 80 محضر جنحة وجاءت كلاتي 46 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء و29 محضر لعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للإشتراطات الصحية واشتراطات النظافه العامة و5 محاضر المختلفة .

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج على أنه تم التوصية بإغلاق 7 منشأت غذائية لعدم وجود ترخيص مما يمثل خطر داهم على الصحه العامة للمواطنين .

جدير بالذكر أن تلك الحملات تأتي تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الاغذية بوزارة الصحة وخطة إداره مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين .