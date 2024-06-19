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"إكسترا نيوز" ترصد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى من حديقة الأزهر

مراسلة إكسترا نيوز
مراسلة إكسترا نيوز

نقلت أميرة قمر مراسلة "إكسترا نيوز"، على الهواء مباشر عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مظاهر احتفال المصريين برابع أيام عيد الأضحى من حديقة الأزهر بالقاهرة، مؤكدة أن الزائرين يتوافدون بشكل كبير إلى الحديقة من مختلف الشرائح والأعمار، منوهة بأن حديقة الأزهر الشريف بها عنصر جذب يتمثل في متحف الطفل ومسرح الطفل ما يسمح بوجود الأطفال بكثافة كبيرة جدًا.

وأشارت إلى أن هذا يسمح بوجود العديد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية والفنية والعروض المسرحية الخاصة بالأطفال، مشددة على أن حديقة الأزهر عامل جذب للأسرة المصرية على وجه التحديد والأفراد من فئة الشباب سواء ذكور أو إناث.

وأوضحت أن أكبر عامل جذب لهم يتمثل في المساحات الخضراء الكبيرة من نباتات وزهور وأشجار، بالإضافة إلى البرجلات الخشبية المتاحة لاستراحة الزوار.

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