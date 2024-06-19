متابعة توافر الخدمات بالمناطق السياحية بالفيوم خلال احتفالات عيد الأضحى

قامت الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم بجولة تفقدية لعدد من المناطق السياحية بدائرة المركز، خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات للزائرين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم والمهندس أحمد حميدة نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمحاسب احمد برديسي مسؤول السياحة بالمركز والمهندس أشرف برديسي مدير إدارة البيئة.

خلال الجولة إلتقت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بمجموعة من المنقذين التابعين لمديرية الشباب والرياضة، وأكدت رئيس المركز على أهمية وجود سيارات الإسعاف والطوارئ بالوحدة الصحية بالمركز كما أكدت على أهمية وجود فرق الإنقاذ النهري وفرق من المسطحات المائية، بالإضافة إلى التواجد الأمني بالنقاط المتفرقة داخل محمية وادي الريان، وذلك في إطار التوجيهات بضرورة الإهتمام ومتابعة المناطق السياحية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وتقديم أفضل الخدمات للزائرين.

ويعتبر مركز يوسف الصديق من المراكز الغنية بالمناطق السياحية والبحيرات مثل بحيرة قارون وقرية تونس السياحية وشلالات وادي الريان والبحيرة المسحورة وجبل المدورة ومحمية وادي الريان التى يتخللها رحلات السفاري وسط الكثبان الرملية والمنحدرات والأودية.

ويضم الوادي جبل المدورة بهضبته العالية على شكل دائرة يقابلها فى الجانب الآخر 3 هضاب شبيهة بالاهرامات الثلاثة وينساب بينهما الماء على شكل لسان يخرج من البحيرة ويوجد اسفل الجبل شاطئ البحيرة بطول 600 متر، والذى يغطيه ظل الجبل فى منظر بديع وتشتهر منطقة جبل المدورة برحلات السفارى والخيمة البدوية وكذلك البحيرة السفلى وهى اكبر بحيرات وادى الريان، وتبلغ مساحتها نحو 100 كيلو متر مربع.

شلالات وادي الريان تستقبل الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى بالفيوم

وتتصدر بحيرات وادى الريان والشلالات المشهد من حيث الإقبال الكثيف خلال الاحتفال بالأعياد باعتبارها أحد أهم مناطق الجذب السياحي بمحافظة الفيوم من خلال توافد الزائرين من أبناء المحافظة والوافدين من المحافظات المجاورة، نظرا لما تتمتع به المنطقة من جمال الطبيعه، بمناطق البحيرة المسحورة وجبل المدورة والشلالات. ويتكون وادى الريان من البحيرة العليا والبحيرة السفلى ومنطقة الشلالات التي تصل بين البحيرتين ومنطقة عيون الريان جنوب البحيرة السفلى ومنطقة جبل الريان وهى المنطقة المحيطة بالعيون ومنطقة جبل المدورة التي تقع بالقرب من البحيرة السفلى.