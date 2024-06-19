رحلات اليوم الواحد تسيطر على شواطئ الإسكندرية في رابع أيام عيد الأضحى

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، زحف المئات من المصطافين والسكندرين منذ فجر امس لكى يتمكنوا من ايجاد اماكن على الشواطئ خوفاً من غلق الشواطئ مثلما حدث امس اثر الزحام الشديد على الشواطئ .

كما تشهد الشواطئ إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين توافدوا عليها منذ الساعات الأولى من صباح رابع أيام عيد الأضحى المبارك مع توافد الزائرين، ورحلات اليوم الواحد لشواطئ الإسكندرية فى العيد .

قال السيد احمد موظف بمحافظة كفر الشيخ، نحن حضرنا منذ فجر امس لشاطئ جليم لكى نقوم بحجز مكان خوفا من ان يتم غلق الشاطئ امامنا مثلما حدث امس لاننى مصطافين وحضرنا الى الاسكندرية منذ يومان لقضاء اجازة العيد وتعتبر فى نفس الوقت مصيف صغير على قد الحال لاولادى ولكن للاسف لم نتمكن امس من الدخول للشاطئ ، وتوجهنا الى حديقة الحيوان لكى يستمع الاولاد بالاسكندرية وقررنا ان نحضر اليوم للشاطئ منذ الصباح للدخول باكرا والاستمتاع بمياه البحر .

وقالت شهد محمد ربة منزل، للاسف رغم اننا حضرنا منذ الصباح الباكر للشاطئ الا اننا فؤجئنا بتوافد اعداد كبيرة ولم نستطيع حتى الان الدخول للشاطئ نظرا للاقبال كبير من رحلات اليوم الواحد والمصطافين وكان السكندرين ليس لهم الحق انهم يتمتعوا ايضا بمياه البحر ، وللاسف الشواطئ تعطى الاولوية لرحلات اليوم الواحد وتقوم بادخالهم للشاطى فى البداية ونحن ننتظر فى القائمة لكى نجد اماكن لنا .

وقال حسن عبد الستار موظف بمحافظة كفر الدوار، الاسكندرية لها سحر خاص رغم الزحام الشديد فيها الا اننا لم نستيطع ان تمر علينا عطلة العيد دون ان نحضر الى عروس البحر المتوسط للاستمتاع بكل شبر فيها من بحار وكورنيش وحديقة الحيوان ومتاحف واثار، حتى شوارعها نعشقها نسير فيها وكلنا فرحة وابتسامه ولا تشعر بخوف او قلق فهى الامان والطمانينة .

من جانب آخر قال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسب الإشغال وصلت إلى 90% في شواطئ القطاع الشرقي، مع رفع الرايات الخضراء بها، بينما وصلت في القطاع الغربى إلى 40% مع رفع الرايات الصفراء.واضاف ان شواطئ الإسكندرية تشهد اليوم توافد كبير من اهالى المحافظة وزورها فى مختلف المحافظات، مضيفا ان هناك بعض الشواطئ بالقطاع الشرقي اكتملت العدد ورفعت الرايات الخضراء والصفراء مع استقرار حركة الأمواج فى الشواطئ اليوم أما القطاع الغربي والعجمى رفعت الرايات الصفراء

وكشف رئيس الادارة المركزية، أن قاموا بعدة جولات مرورية وضبط مخالفات وملاحظات وتحفظات بالجملة على عدد من الشواطئ، بينها فرض إكراميات على الزبائن بـ5 شواطئ وطرد عامل ومهلة لمستأجر وضبط مخدرات.

وأوضح أنه نجحت محافظة الإسكندرية ممثلة في الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ،في التحدي الأكبر وهو إستيعاب وتسكين آلاف المصطافين وتوجيه الرواد إلى الشواطئ التي مازالت نسب إشغالها تستوعب الرواد، كذلك حقق المرور والتواجد الدائم للمفتشين أعلى درجات الالتزام والسيطرة على كافة المعوقات التي ظهرت خلال اليوم وحلها فورا حدوثها مما ساعد على استقرار اليوم بنسبة كبيرة .

قاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، يرافقه أسامة على، مدير عام الإدارة العامة للمصايف، والعميد أسامة إسماعيل المشرف العام على الشواطئ، والعميد محمد علاء مساعد المراقب العام لشواطئ العجمى وحمدى إبراهيم مدير شواطئ حى العجمي، ومراقبي القطاع ومفتشي الإدارة العامة للمصايف، جولات مرورية متزامنة على شواطئ القطاع الغربي والعجمى

وأسفرت الجولات عن عدم استكمال تجهيزات شاطئ البيطاش العام، ومنح رئيس الإدارة للمستأجر مهلة لاستكمال التجهيزات حتى يتم استقبال الرواد بالشاطئ بشكل يليق بهم، بينما حققت 5 شواطئ مخالفة فرض إكراميات على الرواد، ووجه الدكتور محمد عبدالرازق لمستأجريها الإنذار الأول طبقا لبنود كراسة الشروط، مع وعد أنه في حالة تكرار المخالفة سيتم توقيع الغرامة الأولى خلال الموسم الصيفي، وهى شاطئ شهر العسل، وشاطئ جمعية درويش، وشاطئ بليس 2 المميز، شاطئ هدير، شاطئ السلام 1.

ووفقا للتقرير، تلاحظ سوء حالة الخدمات المقدمة للرواد ببعض الشواطئ وتم توجيه إنذار بضرورة تحسين الخدمات حتي يتسنى للرواد قضاء أوقات سعيدة دون شكاوى مع تكليف مراقبي حى العجمي بإعادة المرور والمداومة للتأكد من تحسين الخدمات.

وأسفر المرور والرقابة على شواطئ القطاع الشرقي عن بعض المخالفات، من بينها، حقق شاطئ ادوارد خراط مخالفة تحصيل رسوم مقابل دخول دورة المياه وتم إرجاع المبلغ وطرد العامل، كما تم رصد شكوى من احد الرواد برفع سعر التذكرة عن السعر المعتمد 10 جنيهات للفرد وتمت متابعة الشكوى ودخول الاسرة بالسعر المعتمد، وتم إعداد مذكرة بالمخالفات المذكورة بالتقرير للعرض على وكيل الوزارة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشواطئ المخالفة

وكشف التقرير عن أنه في خطوة هامة لتحقيق الإنضباط تم ضبط بعض المواد المخدرة في بعض الشواطئ وإعدامها بمعرفة المفتشين أمام حائزيها وطردهم خارج الشاطئ ،حفاظًا على الآداب العامة للشاطئ وللحفاظ على خصوصية العائلات المتواجدة بالشواطئ.