الحماية المدنية بالقاهرة تنجح في إنقاذ 5 أشخاص محتجزين داخل مصعد

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة أجهزة الوزارة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن.

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فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إستغاثة بوجود أشخاص مُحتجزين داخل مصعد بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة.

على الفور إنتقلت قوات المحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتبين وجود خمسة أشخاص مُحتجزين داخل المصعد نتيجة عطل بالمصعدوتم مساعدتهم وإستخراجهم بدون إصابات .

وتقدم المواطنون بالشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتهم.