"إكسترا نيوز" ترصد أجواء احتفال أهالي قنا برابع أيام عيد الأضحى

رصد محمد محروس مراسل إكسترا نيوز، مظاهر احتفال أهالي قنا في رابع أيام العيد الأضحى المبارك من نادي قنا الرياضي، مشددّا على أن نادي قنا أحد أهم المقاصد للمواطنين في محافظة قنا خلال الأعياد والمناسبات المختلفة، لا سيما عيد الأضحى المبارك، موضحًا أنه للاحتفال بعيد الأضحى في محافظة قنا طابع مختلف بعض الشئ.

احتفال أهالي قنا في رابع أيام العيد الأضحى المبارك

وأضاف محروس، خلال مداخلة فيديو برنامج "هذا الصباح"، على قناة "إكسترا نيوز" ، :"محافظة قنا واحدة من محافظات جنوب الصعيد من المحافظات القبلية، ولها بعض العادات الخاصة بها، وفي فترة الأعياد يجتمع أفراد العائلات في البيوت ويتناولون الأكلات المختلفة طوال أيام عيد الأضحى المبارك".

وأوضح أن المواطنين يتوافدون إلى نادي قنا الرياضي بأعداد كبيرة خلال أيام عيد الأضحى لقضاء وقت ممتع خاصة أن هذا النادي تم تجهيزة بمظلات وبرجولات خشبية وبها مساحات خضراء كبيرة والأشجار والورود ومن النباتات الأخرى التي تتوافر به ما يعطي ميزة إضافية للنادي.

وأشار إلى أن نادي قنا الرياضي يقبل عليه المواطنين بشكل كبير وهناك المطاعم والكافيهات، يطل على نهر النيل وهناك جولات نيلية وهناك عدد كبير من المراكب التي تبحر في نهر وهناك بعض الجزر النيلية التي تتوافر بها بعض الخدمات.