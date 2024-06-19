"إكسترا نيوز" ترصد الاحتفال بعيد الأضحى من الحديقة الدولية.. رئة خضراء

رصدت ميرنا عادل، مراسلة "إكسترا نيوز" من الحديقة الدولية، مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في اليوم الرابع، مشددة على أن الحديقة الدولية واحدة من أهم الحدائق وأكثرها تميزا وتتوسط حي مدينة نصر ومصر الجديدة، موضحًا أن هذه الحديقة تعد رئة خضراء ومتنفس رائع للمواطنين في المناسبات وبشكل خاص الأعياد.

وأشادت مراسلة "إكسترا نيوز"، خلال مداخلة فيديو برنامج "هذا الصباح"، على قناة "إكسترا نيوز" ، بالمساحات الخضراء الكبيرة في الحديثة وتصل إلى 55 فدانا من المساحات الخضراء والأشجار والورود والمناظر الطبيعية.

وشددت على أن الحديقة الدولية تقدم العديد من المغريات التي تجعلها من أهم الوجهات التي يقصدها المواطن في أيام الأعياد، موضحة أن الحديقة مقسمة إلى حدائق صغيرة ما يعطي الخصوصية للزوار، مؤكدة أن الحديقة الدولية تتضمن مدينة ملاهي كبيرة للأطفال بأعداد كبيرة في الحديقة.

كما نقل أحمد نبيل، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، مظاهر الاحتفال برابع أيام العيد من القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، موضحًا أن الأجواء الاحتفالية بدأت مع أول أيام عيد الأضحى المبارك ومستمرة حتى يوم الرابع من أيام عيد الأضحى، مشيرًا إلى أنه مساء أمس جاءت الإحصائيات بأن عدد زائري القناطر الخيرية بأماكنها المختلفة تخطى حاجز المليون زائر ويعكس ذلك أن القناطر موروث قديم يتجدد كل عام في أكثر من عطلة، هي موروث لدى المصريين في القدوم اليها وافتراش المساحات الخضراء.

وأشار إلى مراسل "إكسترا نيوز"، خلال مداخلة فيديو برنامج "هذا الصباح"، على قناة "إكسترا نيوز" ، أن القناطر الخيرية تستطيع أن تستقبل أكثر من مليون زائر وذلك استنادا إلى نحو 500 من الأفدنة التي تتنوع بين مساحات خضراء وأنشطة وفعاليات، موضحًا أنه مما جعل أمام الزائرين من الفئات العمرية المختلفة وكل أفراد الأسرة الفرصة لزيارة القناطر والاستمتاع بالأجواء، واتباع الكثير من الأنشطة المختلفة وافتراش الحدائق في جو نظامي كامل وتأمين ودعم لوجستي من محافظة القليوبية للحدائق على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أن رمزية تذاكر دخول الحدائق بالقناطر الخيرية هي التي تشجع المواطنين على الإقبال عليها في كل المناسبات والأعياد، مؤكدًا أن أسعار التذاكر بداية من الـ5 جنيهات وحتى الـ20 جنيه وهو في متناول الجميع.