صحة الإسماعيلية تكثف حملاتها للتفتيش على الأغذية بالأسواق

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في الإسماعيلية، حملة مكبرة برئاسة الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة للتفتيش على المنشآت الغذائية والأسواق بمدينة الإسماعيلية، يرافقها دكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة وفريق مراقبى الأغذية بمديرية الصحة للتفتيش على بعض فروع سلاسل المطاعم الشهيرة والفنادق السياحية ومحلات بيع الاغذية.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة، أنه خلال الحملة تم المرور على 22 منشأة غذائية، وأسفرت جهود الحملة عن إعدام 62 كجم ، 52 لتر أغذية مختلفة لتغير فى الخواص الطبيعية،وتحرير إجمالى 24 محضر تنوعت بين 16 محاضر نظافة صحية طبقا للقرار 96، و8 محضر شهادة صحية طبقا للقرار 97 ،والتوصية بالغلق لعدد 3 منشآت لعدم وجود رخصة،وذلك طبقا للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.

وأشارت الدكتوره مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي بالاسماعيلية أن إدارة مراقبة الأغذية وضعت خطة شملت قيام مكاتب الأغذية بجميع إدارات الإسماعيلية الصحية بالمرور على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة حفاظًا على صحة المستهلكين ،كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية باتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء وفقا لخطة التأمين الطبي خلال أيام الأعياد .

وأكدت وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة والتى تأتى فى اطار خطة وزارة الصحة بالتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.