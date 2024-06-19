الحالة الرابعة من البحر الأحمر.. وفاة حاجة من الغردقة بعد رمي الجمرات

تُوفيت سيدة من محافظة البحر الأحمر، تدعى خضرة عبدالراضي، خلال أداء مناسك فريضة الحج في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تدفن فى مكة حسب وصيتها.

وأعلن نجل الحاجة خضرة ويدعى مصطفى عيد، صباح اليوم الأربعاء، وفاتها والدفن سيكون بمكة المكرمة بعد الانتهاء من الإجراءات.

وتعد تلك هى الحالة الثانية للوفيات خلال اليوم الأربعاء، من محافظة البحر الأحمر، حيث توفيت منذ قليل الحاجة ماجدة محمد مصطفى جعبص، المقيمة بمدينة رأس غارب، في أثناء أداء مناسك الحج.

ويترفع نصيب البحر الأحمر من حالات الوفاة خلال العام الجاري من موسم الحج إلى 4 حالات، موزعين كالتالى حالة سفاجا، وأخرى من رأس غارب، وحالتان من الغردقة