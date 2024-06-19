الأربعاء 19 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة تستقبل أمين عام اللجنة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية وأمين عام اللجنة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وذلك في إطار التنسيق فيما بين الوزارة واللجنة بشأن مجالات التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

من جانبها، رحبت وزيرة الهجرة بالسفير عمر أبو عيش، معربة عن بالغ امتنانها بهذا اللقاء، في ضوء التعاون القائم بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي بصدد عدة ملفات مهمة وحيوية أبرزها الهجرة.

وقد تناول اللقاء بين الجانبين مناقشة الملف الخاص بالهجرة والتعاون بشأنه بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمشروعات التي يمكن التنسيق بشأنها لتنفيذ استراتيجيات التنمية في جمهورية مصر العربية، بالاستناد إلى العلاقات المصرية الأوروبية الوثيقة.

 

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