الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ستولتنبرج: الناتو هو الضمان لأمن جميع الحلفاء

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج أن الحلف كان يمثل الضمان الأمني الكامل لكافة دول الحلفاء على مدى 75 عامًا، وأن الولايات المتحدة لديها 31 صديقًا وحليفًا في الناتو يساعدون في تعزيز مصالح الولايات المتحدة ومضاعفة قوتها .

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وذكر بيان صادر عن الناتو أن تصريحات ستولتنبرج جاءت أثناء لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن العاصمة، في إطار زيارته للولايات المتحدة وكندا، تحضيرا لقمة واشنطن المزمع عقدها في يوليو المقبل .

وأعرب ستولتنبرج عن شكره للوزير بلينكن على التزامه القوي تجاه حلف شمال الأطلنطي، وشدد أيضًا على أن تقاسم الأعباء يتحسن داخل الناتو، مشيرًا إلى أن الإنفاق الدفاعي سيرتفع بنسبة 18 بالمئة بين الحلفاء الأوروبيين وكندا خلال عام 2024، وأن 23 حليفًا سوف يستثمرون ما لا يقل عن اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع خلال العام الجاري . 

وأشار ستولتنبرج إلى أن الحلفاء يتقاسمون عبء الدعم لأوكرانيا، معربا عن توقعه بأن "يتقدم الحلفاء الأوروبيون وكندا بمزيد من الدعم المالي والعسكري" لكييف خلال قمة واشنطن.

وعقب اجتماعه بالرئيس الأميركي جو بايدن، ووضع الأسس لقمة قادة الناتو في يوليو المقبل، اجتمع الأمين العام للناتو مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ومن بينهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وأعضاء مجموعة مراقبي الناتو بمجلس الشيوخ. 

ومن المتوقع أن يسافر الأمين العام يوم الأربعاء إلى العاصمة الكندية أوتاوا للقاء رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على أن يعود إلى واشنطن العاصمة يوم الخميس للاجتماع مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وأعضاء الكونجرس الأمريكي.

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